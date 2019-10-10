10.10.2019 12:01

Atakum, geri dönüşümde hedef yükseltti

SAMSUN - Atakum Belediye Başkanı Av. Cemil Deveci, atık geri dönüşümü konusunda hedef yükselttiklerini belirterek, "Bu konunun peşini bırakmayacağız ve Atakum, gelecek dönemlerde bu konuda Türkiye'nin en önemli kentlerinden biri haline gelecek" dedi.

Atakum Belediyesi, sıfır atık ve geri dönüşüm kapsamındaki çalışmalarına ivme kazandırdı. 202 bin nüfuslu Atakum'da hanelere kadar bilgilendirme yapılarak ilçe genelindeki geri dönüşüm oranını artırmayı hedefleniyor. Atık yönetimi konusunda yoğun tempoda emek gösteren ekipleri ziyaret eden Atakum Belediye Av. Cemil Deveci, saha personelinden çalışmalar hakkında bilgi aldı.



"Atakum sahip çıkmalı"

Atakum'un temiz ve yaşanabilir bir kent olması gerektiğine vurgu yapan Atakum Belediye Av. Cemil Deveci, "Atakum'un temiz bir kent olarak adlandırılması için de Atakum halkının kentimizi temiz tutması gerekiyor. Bu yüzden biz belediye olarak, eğitim çalışmalarımızla STK'ları, mahalle birimlerini harekete geçireceğiz. Bunun olabilmesi için Geri Dönüşüm ve Sıfır Atık projelerinin eksiksiz bir şekilde sürdürülmesi ve yürütülmesi gerekiyor. Atakum, eğitim düzeyi yüksek olan insanların birlikte yaşadığı bir kent. Bölgemizde bu iş yapılacaksa, uygulanacak ve başarıya ulaştırılacak ilk yer Atakum olmalı. Bu bizim değil Atakum'un projesi. Bu projeler ile geri dönüşüm toplama konusunda yüzde 60 oranlarına ulaştığımızda, bu başarıyı Atakum halkı elde etmiş olacak. Bu proje biz başlattık diyerek uygulanacak bir proje değil. Bu yüzden Atakum'da yaşayan her bir bireyin bu projeye sahip çıkması gerekiyor. Kent sakinlerimiz, bizim kendilerine ileteceğimiz torbalarla, mutfak atıkları ve diğer evsel atıkları ayrı ayrı toplamalı ve geri dönüşüm tesislerimize ulaşmasını sağlayıp, belediyemizle bir dayanışma içerisinde olursa başarıya ulaşabiliriz. Kamuoyunda farkındalık yaratmaya çalıştığımız bu etkinliğin önemini, sitelerde, mahalle toplantılarında, birim toplantılarında ve okullarda, çalışanlarımız herkese anlatıyor. Bu konunun peşini bırakmayacağız ve Atakum, gelecek dönemlerde bu konuda Türkiye'nin en önemli kentlerinden biri haline gelecek" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA