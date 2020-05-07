Atakum dayanışması binlerce haneye uzandı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Atakum dayanışması binlerce haneye uzandı

Atakum dayanışması binlerce haneye uzandı
07.05.2020 14:17 | Son Güncelleme: 07.05.2020 14:17

Atakum Belediye Başkanı Av. Cemil Deveci'nin çağrısıyla başlayan ve korona virüs sürecinde ihtiyaç sahibi yurttaşlara yönelik yapılan koli dağıtımı Ramazan'da da devam ediyor.

Atakum Belediye Başkanı Av. Cemil Deveci'nin çağrısıyla başlayan ve korona virüs sürecinde ihtiyaç sahibi yurttaşlara yönelik yapılan koli dağıtımı Ramazan'da da devam ediyor. Atakum Belediyesi'ne gelen talepler, kentin dört bir yanında binlerce haneye ulaşıyor.

Bütün dünyayı etkisi altına alan korona virüs sürecinde acil eylem planını hayata geçiren ve dayanışma örneği ortaya koyan Atakum Belediyesi, Ramazan'da da ihtiyaç sahibi vatandaşları yalnız bırakmadı. Salgın nedeniyle işlerini kaybeden, evlerinde kalmak zorunda oldukları için maddi güçlük yaşayan Atakumlular için kolları sıvayan belediye personeli destek taleplerinin tümünü hanelere ulaştırdı. Atakum Belediye Başkanı Av. Cemil Deveci'nin "Bugün değilse ne zaman?" diyerek başlattığı dayanışmayla birlikte belediyenin ve hayırseverlerin elleri Atakum'a uzandı.

Dayanışma ruhunun Atakum'un en güçlü yanlarından birisi olduğunu ifade eden Atakum Belediye Başkanı Av. Cemil Deveci, "Korona virüs süreciyle birlikte desteğe ihtiyacı olan Atakumluların yanlarında olmaya çalıştık. Mart ayında dayanışma kampanyamızın duyurusunu yapmıştık. Hayırseverlerimiz bu çağrıya cevapsız kalmadı ve ellerinden geleni yaptı. Tesislerimizde bir havuz oluşturduk. Belediyemize, Çözüm Merkezimiz ve sosyal medya hesaplarımız üzerinden gelen talepleri personelimizin özenli çalışmasıyla birlikte yurttaşlarımıza ulaştırdık. Tek bir telefonla binlerce haneye uzandık. Yalnızca ülkemizin değil tüm dünyanın yaşadığı bu zorlu süreçte aslında dayanışmanın ne kadar önemli olduğunu ve bu zorlu dönemlerin üstesinden paylaşarak gelebileceğimizi bir kere daha gördük. Bu paylaşım ve dayanışma ruhu bizim toplumumuzun özünde zaten vardı. Zorlu bir süreçte bu ruhu yeniden ortaya çıkarmak önemliydi. Biz, gelen taleplerle birlikte Atakum'da ihtiyaç sahibi bir kesimin olduğunu yeniden görmüş olduk. Sosyal Yardımlaşma birimimize gelen yurttaşlarımızın sayısının katlanmasıyla birlikte Atakum'a kalıcı bir Gıda Bankası kurmayı projelendirdik. Hemen bir eylem planı oluşturduk ve ilk belediye meclisimizde gündeme getirerek oybirliğiyle meclis kararı aldık. İşsiz, aşsız kalmış Atakumlulara bu birim sayesinde ulaşacağız ve onlara her zaman destek olacağız" dedi.

Ramazan ayında da dayanışma kolilerin hanelere ulaştığını kaydeden Başkan Deveci, "Ekiplerimiz pandemi sürecinde işlerini kaybeden, evlerinde kalmak zorunda oldukları için maddi güçlük yaşayan Atakumlulara dayanışma kolilerini ulaştırdıktan sonra, Ramazan ayı nedeniyle de hafta boyunca vatandaşlarımıza koli dağıtımı gerçekleştirdi. Ayrıca muhtarlıklarımıza ulaşan dayanışma kolisi taleplerini de yine muhtarlarımızla birlikte Atakumlulara ulaştırdık. Hafta itibarıyla belediyemize ulaşan taleplerin hepsini karşıladık ve yeni gelebilecek taleplere yönelik de ihtiyaçlarımızı belirleyip temin sürecine girdik. Atakum Belediyesi, mevcut şartlar ne olursa olsun, elindeki tüm imkanları yurttaşların zor günlerinde yanlarında olmak ve onları mutlu etmek için kullanmaya devam edecek" ifadelerini kullandı.

Öte yandan Atakum Belediyesi, koronavirüsten korunmak amacıyla vatandaşlardan yoğun olarak gelen maske talebine de duyarsız kalmadı. Temin edilen 100 bin maske Atakum'un tüm muhtarlıklarına dağıtıldı ve oradan da vatandaşlara ulaştırıldı. Pazar yerlerinde, kentin yoğun insan sirkülasyonu olan bölgelerinde Atakum Belediyesi personeli tarafından maske dağıtımı gerçekleşti. Atakum Belediyesi Özgecan Koordinasyon Merkezi'nde gönüllü kadınların ürettiği maskeler de sağlık emekçilerine, yurttaşlara ve çeşitli meslek gruplarına ulaştırıldı. - SAMSUN

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

Haberler

Son Dakika: Rekabet Kurumu, 29 teşebbüs hakkında soruşturma başlattı Haberler
Son Dakika: Rekabet Kurumu, 29 teşebbüs hakkında soruşturma başlattı
Kenan İmirzalıoğlu ve Sinem Kobal çifti bebek bekliyor Haberler
Kenan İmirzalıoğlu ve Sinem Kobal çifti bebek bekliyor
Son Dakika: BDDK, TL'ye değer kaybettirmek isteyen 3 yabancı bankaya swap yasağı getirdi Haberler
Son Dakika: BDDK, TL'ye değer kaybettirmek isteyen 3 yabancı bankaya swap yasağı getirdi
Kiraladığı lüks cipi denize atan şahıs, hiçbir şey olmamış gibi yürüdü Haberler
Kiraladığı lüks cipi denize atan şahıs, hiçbir şey olmamış gibi yürüdü
İngiltere hükümeti, Türkiye'den alınan 400 bin ekipmanı iade ediyor Haberler
İngiltere hükümeti, Türkiye'den alınan 400 bin ekipmanı iade ediyor
Kısıtlamanın sona ermesinden sonra tatilciler Muğla'ya akın ediyor Haberler
Kısıtlamanın sona ermesinden sonra tatilciler Muğla'ya akın ediyor
Sercan Yıldırım'ın ailesi, Bursa halkının destek vermemesine sosyal medyada isyan etti
Sercan Yıldırım'ın ailesi, Bursa halkının destek vermemesine sosyal medyada isyan etti
2 çocuk babası şahıs, basketbol sahasında kendini asarak intihar etti
2 çocuk babası şahıs, basketbol sahasında kendini asarak intihar etti
Son Dakika: Ölüm orucunu 2 gün önce sonlandıran Grup Yorum üyesi İbrahim Gökçek, hayatını kaybetti
Son Dakika: Ölüm orucunu 2 gün önce sonlandıran Grup Yorum üyesi İbrahim Gökçek, hayatını kaybetti
Pes peşe canlı yayın kazaları yaşayan Esra Erol sessizliğini bozdu: Şokunu yaşıyorum
Pes peşe canlı yayın kazaları yaşayan Esra Erol sessizliğini bozdu: Şokunu yaşıyorum
Son Dakika: BBDK'nın TL'ye değer kaybettirmeye çalışan 3 bankaya işlem yasağı getirmesiyle dolar resmen çakıldı
Son Dakika: BBDK'nın TL'ye değer kaybettirmeye çalışan 3 bankaya işlem yasağı getirmesiyle dolar resmen çakıldı
Eski Süper Lig topçusu, 5 yaşındaki oğlunu nasıl öldürdüğünü soğukkanlılıkla anlattı
Eski Süper Lig topçusu, 5 yaşındaki oğlunu nasıl öldürdüğünü soğukkanlılıkla anlattı
Gıda yardımını beğenmeyen Tunuslu jiletle kendini yaraladı
Gıda yardımını beğenmeyen Tunuslu jiletle kendini yaraladı
Saadet Partisi, hükümetin maske dağıtım sürecini Süper Mario oyunuyla eleştirdi
Saadet Partisi, hükümetin maske dağıtım sürecini Süper Mario oyunuyla eleştirdi
İBB'nin başlattığı Askıda Fatura uygulamasına siber saldırı gerçekleşti
İBB'nin başlattığı Askıda Fatura uygulamasına siber saldırı gerçekleşti
Cenk Tosun'un Mario Gomez'e 'Eyşan' benzetmesi yapması, sosyal medyayı salladı
Cenk Tosun'un Mario Gomez'e "Eyşan" benzetmesi yapması, sosyal medyayı salladı
Anadolu'nun simgesi alageyiklerin sayısı, 54 yılda 7'den 500'e yükseldi
Anadolu'nun simgesi alageyiklerin sayısı, 54 yılda 7'den 500'e yükseldi
Türkiye'de koronavirüsten vefatlar içinde huzurevinde kalanların oranı yüzde 4
Türkiye'de koronavirüsten vefatlar içinde huzurevinde kalanların oranı yüzde 4
Avrupa'nın 9 büyük ligi arasında, yüzde olarak büyük kaybı Süper Lig yaşayacak
Avrupa'nın 9 büyük ligi arasında, yüzde olarak büyük kaybı Süper Lig yaşayacak
İftardan sonra art arda sigara yakmak kalp krizi ve ölüm riskini artırıyor
İftardan sonra art arda sigara yakmak kalp krizi ve ölüm riskini artırıyor
Nöroloji uzmanı, Ramazan'da uyku saatleriyle ilgili tavsiyelerde bulundu
Nöroloji uzmanı, Ramazan'da uyku saatleriyle ilgili tavsiyelerde bulundu
Bilim Kurulu Üyesi Tevfik Özlü: Futbol maçlarının başlamasıyla ilgili bir gündemimiz olmadı
Bilim Kurulu Üyesi Tevfik Özlü: Futbol maçlarının başlamasıyla ilgili bir gündemimiz olmadı
Kümese dadanan kurt, güvenlik kamerasına yansıdı
Kümese dadanan kurt, güvenlik kamerasına yansıdı
Güvercin kavgası kanlı bitti: 1 ölü, 3 yaralı
Güvercin kavgası kanlı bitti: 1 ölü, 3 yaralı
Galatasaray, Melo ve Taffarel'in desteğiyle Talles Magno'nun transferini bitirecek
Galatasaray, Melo ve Taffarel'in desteğiyle Talles Magno'nun transferini bitirecek
Eşinden boşanan kadın, kendiliğinden tutuşan eşyalarına karşı yardım istiyor
Eşinden boşanan kadın, kendiliğinden tutuşan eşyalarına karşı yardım istiyor
ABD'li hemşire ağlayarak itiraf etti: Korona hastaları ağır ihmalden ölüyor
ABD'li hemşire ağlayarak itiraf etti: Korona hastaları ağır ihmalden ölüyor
Dünya Sağlık Örgütü, koronavirüsün 13 yeni belirtisini daha listeye ekledi
Dünya Sağlık Örgütü, koronavirüsün 13 yeni belirtisini daha listeye ekledi
Öldürdüğü yılanı sosyal medyada paylaşan vatandaşa, 1.000 TL ceza kesildi
Öldürdüğü yılanı sosyal medyada paylaşan vatandaşa, 1.000 TL ceza kesildi
En geç Haziran başında açılacak restoran ve kafelerde yeni dönem başlıyor: Masalarda tuzluk bile olmayacak
En geç Haziran başında açılacak restoran ve kafelerde yeni dönem başlıyor: Masalarda tuzluk bile olmayacak
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ali Erbaş Yusuf Aslan Deniz Gezmiş Abdülhamit Gül Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Cem Yılmaz Ajda Pekkan Serdar Ortaç Hatice Çarpar
Spor Ali Koç Fatih Terim Nenad Bjelica Mert Hakan Yandaş Kevin Prince Boateng
Daha Fazla Mayıs Bursa Fatura İntihar
Şu an buradasınız: Atakum dayanışması binlerce haneye uzandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 7.5.2020 16:26:08. #1.15#
title