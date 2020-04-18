- Atakum'dan kartpostallık görüntüler- Sokağa çıkma kısıtlamasından ardından boşalan Atakum ilçesi... -Sessizliğe bürünen Atakum'dan kartpostallık görüntüler Sokağa çıkma kısıtlamasından ardından boşalan Atakum ilçesi havadan görüntülendi Korona virüs tedbirleri kapsam hafta sonu ikinci kez uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasından sonra boş kalan Samsun'un Atakum sahili havadan görüntülendi.

-Sessizliğe bürünen Atakum'dan kartpostallık görüntüler

Sokağa çıkma kısıtlamasından ardından boşalan Atakum ilçesi havadan görüntülendi

SAMSUN - Korona virüs tedbirleri kapsam hafta sonu ikinci kez uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasından sonra boş kalan Samsun'un Atakum sahili havadan görüntülendi. Karadeniz'in en büyük kumsalına sahip ilçeden kartpostallık görüntüler çıktı.

Korona virüs ve sokağa çıkma kısıtlamalarının olmadığı zamanlarda her gün binlerce kişinin uğrak yeri olan Samsun'un Atakum ilçesinde kısıtlamaların gelmesiyle birlikte sessizlik hakim oldu. Dün gece 00.00 itibarıyla 2 günlüğüne uygulanmaya başlayan kısıtlamanın ardından sahil bandı bomboş kaldı. Havadan görüntülenen sahil şeridinden kartpostallık görüntüler oluştu. Atakum'un farklı noktalarında ise emniyet güçleri denetimlerini sürdürüyor.

Kaynak: İHA