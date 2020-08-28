Atakum'dan Giresun'a yardım eli
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Atakum'dan Giresun'a yardım eli

Atakum Belediyesi, sel felaketi nedeniyle dokuz kişinin can verdiği, çok sayıda yapının zarar gördüğü Giresun'a yardım eli uzattı.

Atakum'dan Giresun'a yardım eli
28.08.2020 13:54 | Son Güncelleme: 28.08.2020 13:57

Atakum Belediyesi, sel felaketi nedeniyle dokuz kişinin can verdiği, çok sayıda yapının zarar gördüğü Giresun'a yardım eli uzattı. Atakumlu vatandaşların katkılarıyla temin edilen 10 ton içme suyu Atakum Belediyesi ekiplerince Giresun'un selden zarar gören ilçesi Doğankent'e ulaştırıldı.

Giresun'da pazar günü meydana gelen ve dokuz kişinin can verdiği sel felaketinin ardından Atakum Belediye Başkanı Av. Cemil Deveci'nin çağrısı ile başlatılan Samsun - Giresun dayanışmasında ilk yardım konvoyu afet bölgesine ulaştı. Atakumlu vatandaşların destekleriyle temin edilen 10 ton içme suyu, Giresun'un Doğankent ilçesine ulaştırıldı. Atakum Belediyesi Fen İşleri Şantiyesi'nde sabah erken saatlerde 2 bin pet şişe suyun yüklendiği araçlar, Samsun'dan yola çıktı. Atakum Belediyesi'nin yardım konvoyu, gün içerisinde Giresun'un selden zarar gören ilçeleri arasında yer alan Doğankent'e ulaştı. 10 ton şişe su, içme suyuna ihtiyaç duyan ilçe sakinlerine dağıtılmak üzere Doğankent Belediyesi yetkililerine teslim edildi. Doğankent Belediye Başkanı Rüşan Özden, Atakum Belediyesi ve Atakumlu yurttaşların gösterdiği dayanışma için teşekkür etti. Afetzede yurttaşlar Atakumlulara, "Doğakent'e yolladığınız su için teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun, devletimiz her zaman var olsun. Doğankent'ten selamlar" mesajını iletti.

Sel felaketi sonrası Giresun'un yaralarının sarılması için ülke genelinde başlatılan seferberliğe Atakum Belediyesi ve Atakumlular da destek verdi. - SAMSUN

Kaynak: İHA

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