Atakum'dan Elif ve Ayda'ya oyuncak
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Atakum'dan Elif ve Ayda'ya oyuncak

05.11.2020 15:16 | Son Güncelleme: 05.11.2020 15:21
Atakum'dan Elif ve Ayda'ya oyuncak

Atakum Belediyesi ve Atakum Kent Konseyi Kadın Meclisi'nin birlikte oluşturduğu 'Anneannemin Oyuncakları' sergisi Samsun'dan İzmir'e dokunacak.

Atakum Belediyesi ve Atakum Kent Konseyi Kadın Meclisi'nin birlikte oluşturduğu 'Anneannemin Oyuncakları' sergisi Samsun'dan İzmir'e dokunacak.

Atakum Belediye Başkanı Av. Cemil Deveci, sergiden aldığı iki oyuncağı Atakumluların dayanışması ile İzmir'e gidecek ikinci yardım tırı ile Elif ve Ayda'ya ulaştıracaklarını söyledi.

50 farklı türden 155 adet oyuncağın sergilendiği sergi Atakum Belediyesi engelli yaşam parkında bugün vatandaşların beğenisine sunuldu. Tamamı doğal ürünlerden yapılan oyuncakların sergilendiği serginin açılışına yoğun bir ilgi vardı.

"Atakum'dan Elif ve Ayda'ya elimizi uzatıyoruz"

Açılışa katılan Atakum Belediye Başkanı Cemil Deveci, "Atakum Kent Konseyi Kadın Meclisi geleneklerimizi yaşatıyor, buna öncülük ediyor, kendilerine teşekkür ediyoruz. İzmir'deki depremin ardından yüreğimizi burkan görüntülerle karşılaştık. Ancak acıların arasında Ayda ve Elif bize, tüm Türkiye'ye umut oldu. Biz de Samsun'dan, Atakum'dan Elif ve Ayda'ya elimizi uzatıyoruz. Atakumlu kadınların el emeği oyuncaklardan onlara da ulaştıracağız. Atakum halkı İzmir için yaptığımız dayanışma çağrısına yanıt verdi. Kısa süre içinde ikinci yardım TIR'ımız Samsun'dan İzmir'e yola çıkacak. Elif ve Ayda'nın hediyelerini de İzmir'e gidecek olan arkadaşlarımız bizzat ulaştıracak" dedi.

Serginin açılışına Atakum Kent Konseyi Kadın Meclisi Başkanı Neşe Kangüleç, CHP İl Kadın Kolu Başkanı Nazan Güneysu, CHP Atakum İlçe Başkanı Turgay Özçelik, CHP Atakum Kadın Kolu Başkanı Emine Kandemir, ADD Samsun Şube Başkanı Işık Özkefeli ve vatandaşlar katıldı. - SAMSUN

Atakum'dan Elif ve Ayda'ya oyuncak
Atakum'dan Elif ve Ayda'ya oyuncak
Atakum'dan Elif ve Ayda'ya oyuncak

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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