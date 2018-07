Atakum'dan eğitime büyük destek

Özel çocuklar için Samsun'da ilk olacak

SAMSUN - Atakum Belediye Başkanı İshak Taşçı'nın Atakum Belediye Meclisi'ne sunduğu teklifle, dezavantajlı gruplara yönelik Samsun'un ilk ve tek özel öğrenci anaokulu Atakum'a kazandırıldı.

Atakum Belediyesi tarafından 2 yıl önce hayata geçirilen Şehit Polis Demet Sezen Kreşi, Atakum belediye meclisi kararıyla, 5 yıllığına Milli Eğitim Bakanlığına tahsis edildi. Başkan Taşçı'nın meclise sunduğu teklifle, dezavantajlı çocukların eğitimi için 'Özel Çocuklar Anaokulu' olarak kullanılmak üzere Milli Eğitim Bakanlığına tahsis edilen Şehit Polis Demet Sezen Kreşi ve Gündüz Bakımevi, tüm Samsun'a hizmet verecek.

"Samsun'da ilk olacak"

Atakumlulara 2 yıldır başarıyla hizmet veren Atakum Belediyesi Şehit Polis Demet Sezen Kreş ve Gündüz Bakımevi'nin, Samsun genelindeki özel çocuklara hizmet verecek olan bir anaokuluna dönüşeceğini ifade eden Atakum Belediye Başkanı İshak Taşçı,"Atakum Belediyesi olarak 2 yıl önce hayata geçirdiğimiz, Şehit Polis Demet Sezen Kreş ve Gündüz Bakımevini 5 yıllık bir süre için Milli Eğitim Bakanlığına tahsis ettik. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılacak düzenlemelerle engelli yavrularımızın eğitim yuvası olacak bir anaokulu, Atakum'dan tüm Samsun'a hizmet verecek. Atakum Belediyesi olarak dezavantajlı gruplara verdiğimiz önemden hareketle, Milli Eğitim Bakanlığıyla ortak çalışmamız sonucu Samsun'un ilk ve tek özel öğrenci anaokulunu ilçemize kazandırmaktan büyük mutluluk duyuyorum. Teklifimize olumlu oy verip, oybirliğiyle meclisten geçmesini sağlayan meclis üyelerimize teşekkürlerimi sunuyorum" diye konuştu.

"Engeller zihinlerde aşılır"

Atakum Belediyesi olarak dezavantajlı gruplara yönelik projelere her zaman öncelik verdiklerini ifade eden Atakum Belediye Başkanı İshak Taşçı, "Her türlü engelin ilk önce zihinlerde aşılması gerektiğinin farkındayız ve bu farkındalıkla, 'Engelsiz Kent Atakum' parolasıyla önemli projelere imza atıyoruz. Bu anlamda hayata geçirdiğimiz Atakum Down Kafe, down sendromlu gençlerin istihdama ve sosyal hayata kazandırılmasında önemli bir rol oynuyor. Önümüzdeki günlerde temelini atacağımız Sağır Kafe ve Otizm Park da bu düşüncenin ürünü olarak ortaya çıkan önemli projeler. Atakum Belediyesi Yaşam Park bünyesinde engelli vatandaşlarımıza yönelik sportif, kültürel ve istihdama dayalı projeler hayata geçiriyoruz. Ayrıca Atakum Belediyespor Kulübü bünyesinde engelli sporcularımızla başarıdan başarıya koşuyoruz" ifadelerini kullandı.