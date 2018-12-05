Atakum'dan Bir İlk Daha

Samsun'un ilk ve tek Özel Çocuklar Anaokulu, Atakum Belediyesi imzasıyla şehre kazandırıldı. Samsun'daki tüm özel çocuklara hizmet verecek olan Anaokulu, düzenlenen açılış töreniyle hizmete girdi.

Atakum Belediyesi tarafından 2 yıl önce hayata geçirilen Şehit Polis Demet Sezen Kreş ve Gündüz Bakımevi, Başkan Taşçı'nın meclise sunduğu teklifle, dezavantajlı çocukların eğitimi için 'Özel Çocuklar Anaokulu' olarak kullanılmak üzere, Milli Eğitim Bakanlığına tahsis edildi. Tüm Samsun'a hizmet verecek olan Anaokulunun açılışı, Atakum Kaymakamı Namık Kemal Nazlı, Atakum Belediye Başkanı İshak Taşçı, Samsun İl Milli Eğitim Müdürü Coşkun Esen, Atakum İlçe Milli Eğitim Müdürü M. İrfan Yetik, Şube Müdürleri, Anaokulu öğretmenleri ve özel çocukların katılımıyla gerçekleşti.

Samsun'da ilk ve tek

Atakumlu miniklere 2 yıldır başarıyla hizmet veren Atakum Belediyesi Şehit Polis Demet Sezen Kreş ve Gündüz Bakımevinin, Samsun genelindeki özel çocuklara hizmet verecek olan bir anaokuluna dönüştüğünü ifade eden Atakum Belediye Başkanı İshak Taşçı, "Atakum Belediyesi olarak 2 yıl önce hayata geçirdiğimiz, Şehit Polis Demet Sezen Kreş ve Gündüz Bakımevini 5 yıl Milli Eğitim Bakanlığına tahsis ettik. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan düzenlemelerle, engelli yavrularımızın eğitim yuvası oldu. Şimdi, Atakum'dan tüm Samsun'a hizmet veriyor. Atakum Belediyesi olarak dezavantajlı gruplara verdiğimiz önemden hareketle, Milli Eğitim Bakanlığıyla ortak çalışmamız sonucu Samsun'un ilk özel öğrenci anaokulunu, Atakum Belediyesi imzasıyla şehrimize kazandırmaktan büyük mutluluk duyuyorum" ifadelerini kullandı.

"İlklerin şehri Atakum"

Sosyal devlet anlayışının yereldeki en güzel örneklerini, Atakum Belediyesinin hayata geçirdiğini ifade eden Atakum Kaymakamı Namık Kemal Nazlı, "Yatırımların en güzeli insana yapılan yatırımdır. İnsana yapılan yatırımların en güzeli de, birçok hususta kendine yetemeyen, doğuştan ya da sonradan engel sahibi olan insana yapılan yatırımdır. Sosyal devlet anlayışı çerçevesinde, bunun tezahürünü çok iyi şekilde görmüş bir ilçede görev yapmaktan büyük mutluluk ve onur duyuyorum. Atakum ilklerin şehri diyoruz. 0-36 ay yaş aralığındaki özel çocukların eğitim alacağı Samsun'un ilk Özel Çocuklar Anaokulunun hayata geçmesinde büyük emeği olan Atakum Belediye Başkanı İshak Taşçı'ya teşekkür ediyorum" diye konuştu.

"Avrupa ülkelerinin önündeyiz"

Atakum Belediyesinin ilçede hayata geçirdiği eğitim odaklı projelerin kendisini mutlu ettiğini ifade eden Samsun İl Milli Eğitim Müdürü Coşkun Esen, "Atakum Belediyesi, hayata geçirdiği eğitim odaklı projelerle her zaman yanımızda oldu. Hayata geçirilen Etüt Merkezini de Halk Eğitim Merkezimize tahsis ederek, pırıl pırıl gençlerimizin üniversite yolunda ilerleyebilmeleri için önemli bir destek verdi. Bugün de dezavantajlı yavrularımızın eğitimi için, Atakum Belediyesine ait bir anaokulunu Milli Eğitim Bakanlığına tahsis ederek şehrimizin önemli bir eksikliğini daha giderdi. Gerçekleştirilen hizmetler ve yatırımlarla, birçok alanda, gıpta ile baktığımız Avrupa ülkelerinin bile önüne geçtik. Bu anlamda verdiği destekler ve önemli hizmetlerinden dolayı Atakum Belediye Başkanı İshak Taşçı'ya teşekkürlerimi sunuyorum" şeklinde konuştu. - SAMSUN