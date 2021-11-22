Atakum'dan Ağrı'ya dayanışma eli

ATAKUM, SAMSUN (İHA) - Atakum Belediyesi, Ağrı'nın Patnos ilçesindeki okullara dayanışma elini uzattı. Okulların fiziki şartlarının iyileştirilmesi için boya ile öğrencilere kışlık kıyafetler yola çıkarıldı.

Atakum Belediyesi Paylaşım Merkezi (PAYMER) ve Atakum Belediyesi CHP'li Meclis Üyesi, iş insanı Abdurrahman Acat'ın destekleriyle Ağrı'nın Patnos ilçesine dayanışma eli uzandı.

35 okula destek

Patnos İlçe Milli Eğitim Müdürü Yakup Taşdemir'den gelen talep üzerine harekete geçen Meclis Üyesi Abdurrahman Acat, köy okullarının fiziki şartlarının iyileştirilmesi için 35 okula boya desteği gerçekleştirdi. Boyaların yanı sıra belediye ekipleri hayırseverlerin PAYMER'e bağışladığı mont, bere, atkı, eldiven, çorap, kazak, pantolon, kaşkol gibi birçok kışlık giyim eşyasını bir araya getirdi. Öğrencilerin kış mevsimini sıcak geçirmelerini sağlayacak olan kışlık kıyafetler, ayrı ayrı gruplandırıldıktan sonra kolilere yerleştirildi. Atakum Belediye Başkanı Av. Cemil Deveci de koliler hazırlanırken PAYMER çalışanlarını ziyaret etti. Kolilerin hazırlanması ve yüklenmesinin ardından kamyonet Ağrı'ya doğru yola çıktı. - SAMSUN