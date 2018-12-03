Atakum'dan 225 engelliye araç

SAMSUN - Samsun'un Atakum ilçesinde "3 Aralık Dünya Engelliler Günü" nedeniyle belediye tarafından düzenlenen törende 225 engelliye araç dağıtıldı.

Atakum Belediyesi ve Hollanda Samsunlular Derneği işbirliğince düzenlenen etkinlikle, "3 Aralık Dünya Engelliler Günü" nedeniyle engelli vatandaşlara 75'i akülü, 150'si manuel olmak üzere 225 engelli aracı hediye edildi. Program öncesinde engelli vatandaşlar için 'Engelsiz Sinema Gösterimi' düzenlendi. Programda açıklamalarda bulunan Hollanda Samsunlular Derneği Başkanı Mümin Özsoy, bir nebze de olsa engellilerin sorunlarına çare olmak amacıyla onların yanlarında olduklarını söyledi.

Proje başlangıcında Atakum Belediyesi ile iletişime geçtiklerini ifade eden Özsoy, "Onların büyük destekleriyle bugün bu hediyelerimizi takdim etmenin heyecanını yaşıyoruz. Bu araçların tamamını duyarlı vatandaşlarımızın desteğiyle temin ettik" dedi.

"Amacımız engelli vatandaşlara katkı yapmak"

Atakum Belediye Başkanı İshak Taşçı ise toplamda 225 aracın dağıtımını gerçekleştirdiklerini belirterek, "Öncelikle Atakum ilçemizdeki vatandaşlarımızın bu taleplerinin karşılanmasına gayret gösteriyoruz. Ancak yine ilçe dışından da gelen vatandaşlarımız var. Keşke hepsine yetiştirebilsek. Amacımız Atakum ve çevre ilçelerimizde yaşayan halkımıza bu noktada bir nebze olsun katkı yapmak ve desteklemek. Hollanda Samsunlular Derneği bu hususta çok özverili bir gayret ortaya koydu. Onların önderliğinde Samsun'da yaşayan Hollandalı hemşehrilerimizin, hayırseverlerimizin katkısıyla bu organizasyonu gerçekleştirdik. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Biz, dezavantajlı guruplara sadece 1 gün için geçerli değil yılın 365 günü aynı hassasiyetle hareket ediyoruz" diye konuştu.

Atakum Kaymakamı Namık Kemal Nazlı da, "Hepimiz birer engelli adayıyız" bakış açısı olduğu sürece engelli insanlara karşı anlayışlarının da ona göre şekilleneceğini aktardı. Konuşmaların ardından plaket takdimi yapılırken, Samsun Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünce belirlenen engelli kişilere engelli araçları teslim edildi.

Törene AK Parti Atakum İlçe Başkanı Av. Haluk Köksoy ve engelliler katıldı.