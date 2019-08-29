Atakum'da zafer coşkusu

29.08.2019 16:32

Atakum Belediyesi, 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları kapsamında ilçede bir dizi etkinlikle zafer coşkusunu tüm Atakumlulara yaşatacak.



Atakum Belediyesi ve çeşitli sivil toplum kuruluşlarının bir araya gelerek düzenlediği 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları kapsamında Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının armağanı olan bayramın 97. yılı Atakum'da bu yıl bir başka yaşanacak. İlçede gerçekleştirilecek etkinliklerle zafer coşkusu en üst seviyeye taşınacak.



Atakum'da fener alayı



İlk olarak saat 14.30'da Atatürk Kültür Merkezi Sergi Salonunda, emekli polis memuru Sinan Danışmaz'ın ahşap üzerine işlenmiş Atatürk Resimleri Sergisi açılacak. Ardından saat 20.30'da Atakum Belediyesi önünden hareket edilerek, Emek Park'ın yanında bulunan Kent Meydanı güzergahında fener alayı gerçekleştirilecek. 21.30'da da Kent Meydanı'nda Grup Zemheri ile Ethem Kaya konseri, sonrasında da "Dumlupınar'dan Zafere" isimli belgesel gösterimi ile bayram coşkusu doruklara taşınacak. - SAMSUN

Kaynak: İHA