Atakum'da yüzlerce miniğe bayramlık sürprizi
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Atakum'da yüzlerce miniğe bayramlık sürprizi

Atakum'da yüzlerce miniğe bayramlık sürprizi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Atakum Belediyesi, Ramazan Bayramı öncesinde yüzlerce Atakumlu çocuğa ulaştırdığı bayramlık hediyesiyle sürpriz yaptı.

Atakum Belediyesi, Ramazan Bayramı öncesinde yüzlerce Atakumlu çocuğa ulaştırdığı bayramlık hediyesiyle sürpriz yaptı. Tek tek ziyaret edilen minikler, bayram sevincini yaşadı.

Atakum Belediyesi Paylaşım Merkezi (PAYMER) ekipleri, Atakum Belediye Başkanı Av. Cemil Deveci'nin talimatıyla Ramazan Bayramı'nda çocukların yüzünü güldürmek için kolları sıvadı. İçerisinde pantolon, tişört, ayakkabı, bayram şekeri, hikaye kitabı, defter ile kalem olan hediyeleri özenle paketleyen ekipler daha sonra ihtiyaç sahibi ailelerin çocuklarını evlerinde tek tek ziyaret etti. Hem merkez hem de kırsal mahallelerde yüzlerce Atakumlu minik bayram sevincini yaşadı.

Bayram dayanışması

Ramazan Bayramı öncesinde ihtiyaç sahibi ailelere bayram dayanışmasını taşıyan Atakum Belediyesi Paylaşım Merkezi ekipleri, "Merkezimiz, başlattığı kampanya ile yüzlerce çocuğumuzun bu sene de yüzünü güldürdü. Kampanyaya destek olan tüm hayırseverlerimize çok teşekkür ederiz. Paylaşmanın ve dayanışmanın ayı olan Ramazan'da Atakumluların destekleri çocuklarımıza bayram sevinci oldu. Nice bayramlarda iyilik elimizi ihtiyaç sahibi ailelerimize uzatmak dileğiyle. Ramazan Bayramımız kutlu olsun" ifadelerini kullandı. - SAMSUN

Atakum'da yüzlerce miniğe bayramlık sürprizi
Atakum'da yüzlerce miniğe bayramlık sürprizi
Atakum'da yüzlerce miniğe bayramlık sürprizi
Atakum'da yüzlerce miniğe bayramlık sürprizi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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