22.08.2019 17:47

Atakum'da uluslararası öğrenci buluşması

7 ülkeden genç Atakum'da buluştu

SAMSUN - Ondokuz Mayıs Üniversitesi Proje ve İnovasyon Gençlik Grubu'nun Erasmus kapsamında yürüttüğü "Ya İnovasyon Yap ya da Yok Ol" (Either Innovate or Disappear) projesi için 7 ülkeden Atakum'a gelen gençler Atakum Belediyesi'ni ziyaret ederek belediyenin çalışmaları hakkında bilgi aldı.

OMÜ Proje ve İnovasyon Gençlik Grubu tarafından yürütülen Erasmus Gençlik Çalışanlarının Hareketliliği Hibe Programı kapsamında "Either Innovate or Disappear" projesi için Portekiz, İspanya, Fransa, Almanya, Makedonya, Bulgaristan ve Slovenya'dan Samsun'a gelen 50'ye yakın katılımcı Atakum Belediyesi Başkanvekili Ayhan Ayvaz ve Atakum Belediyesi Başkan Yardımcısı Şeref Aydın'ı ziyaret etti. Gerçekleşen toplantıda, inovasyon kültürüne katkı sağlamayı amaçlayan proje ekibi Atakum Belediyesi'nin çalışmaları hakkında sorular sorarak bilgi aldı.

"Gençler gelişecek"

Proje ile inovasyon kültürüne katkı yapmayı amaçladıklarını belirten Proje Yasal Sorumlusu Prof. Dr. Metin Yavuz, "Teknolojinin hızla geliştiği ve giderek hayatımızda daha çok yer kapladığı yeni bir dünya oluşuyor. Teknolojik gelişmeler mesafeleri kısaltıyor ve her türlü iletişim ve üretimin hızını arttırıyor. Değişen bu dengelerin içerisinde yeniye en hızlı uyum sağlayan kazanan olacaktır. Uyum sağlamak ise iletişimden geçiyor. Ayrıca bilgiye ulaşabildiğimiz kaynaklar giderek artıyor. İnternet önemli bir kaynak havuzu haline geldi. Bu havuzun içerisinde bilimsel bilgiye ulaşmak ise teknoloji ve bilgi okuryazarlığından geçiyor. Dahası bu yeni ve sürekli değişen dünya, sizden sürekli üretmenizi daha önemlisi yeni şeyler üretmenizi ve bu değişime ayak uydurmanızı bekliyor. Bu yüzden inovasyon becerileri geleceğin bireylerinin sahip olması gereken olmazsa olmaz bir yeteneği olacaktır. Bu proje ile toplumda aktif olarak yer alamamış gençlerimizin, fırsatlara erişme ve sosyal alandaki yoksunluklarının giderilmesi, kendileri için kaynak yaratma, yenilikçilik, risk alma, toplumsal değişim yaratma konularında temel becerileri kazanmaları için ortak kuruluşlarımızdaki gençlik çalışanları ve gençlik liderlerinin sosyal ve kültürel etkileşimlerinin yanında bu inovatif yöntemler konusunda bilgi, beceri ve kapasitelerinin artırılması hedefliyoruz" dedi.

"Yeni dünyayı gençler kuracak"

Buluşmanın çok kıymetli olduğunu ifade eden Atakum Belediyesi Başkan Yardımcısı Şeref Aydın, "Belediyemizin özellikle kent yönetiminde hedef kitlesi çocuklar ve gençler. Tabii ki engelliler, yaşlılarımız ve kadınlar da önemli ama önceliğimiz gençler. Yeni bir yerel yönetim ve kent kimliğimiz var. Kimliğimizi tarih, doğa ve bilgi üzerine kurduk. Bilgi kenti çünkü bilgi çağında yaşıyoruz. Günümüz çağı yepyeni bir teknolojiyle geliyor, bunu da en iyi yapan gençler. 5 yaşında bir çocuk cep telefonunu 8 saniyede keşfediyor, biz yetişkinler 14 dakikada. Arada çok büyük bir mesafe var. O yüzden çocuklarımızın bilgi donanımını geliştirmek zorundayız. Bunun için de teknoloji ve bilgiye ihtiyacımız var. Teknolojik gelişmelerden bütün dünyada herkesin eşit faydalanma hakkı var. Bu yüzden sizlerin ve bizim gençlerimizin bir araya gelmesi çok anlamlı. Bu işi gençler başaracak. Biz onlara sadece katkı vereceğiz. Yeni dünyayı gençler kuracak. O yüzden bu dünyanın çocuklarına güzel bir gelecek vereceksek işe şimdiden başlamalıyız. Belediye olarak gençlerimizin faydalanabileceği inovasyon merkezleri oluşturma konusunda çalışmalarımız var. Özellikle üniversite ile sürekli iş birliği içerisindeyiz. Sizler sayesinde çeşitli üniversitelerle de iş birliği yaparak, bütün dünyaya Atakum'dan bir pencere açma isteğindeyiz" diye konuştu.

Proje için Samsun'a gelen misafirleri ağırlamaktan mutluluk duyduğunu söyleyen Atakum Belediyesi Başkanvekili Ayhan Ayvaz ise, proje ekibinden gelen soruları yanıtladı. Sürdürülebilir enerji konusunda belediyenin çalışmaları hakkındaki soruya cevap veren Ayvaz, "Belediye binamızda yenilenebilir enerji kaynaklarına yönelik çalışmalarımız var. Öncelikli olarak belediye binamızın üst kısmına güneş paneli çalışması yapılıyor. Seçim döneminde vaat ettiğimiz projeler arasında sıfır atık vardı. Öncelikli olarak yeni binaların ruhsatlarını verirken, binada tüm atıkların ayrı ayrı depolanabileceği ve atık toplama alanlarına götürülerek geri dönüşüme gideceği bir sistem üzerinde çalışıyoruz" şeklinde konuştu. Ayvaz, eğitimle ilgili fikirleri hakkında sorulan bir soruya ise şu şekilde cevapladı:

"Gençlerimizin eğitime başlamadan önce yetenek alanlarının tespitinin yapılması gerekiyor. Bu sadece ülkemiz için değil, dünyada başarıya ulaşmak için gerekli. İlgi alanlarına göre yetişen gençler, kendi alanıyla ilgili çalışma imkanı bulabilir. Maalesef ülkemizde iktisat mezunu birisi teknik bir işte çalışmak zorunda kalması, ülkenin gençlerinin geleceği için ciddi problem oluşturuyor."

Kaynak: İHA