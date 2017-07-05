Atakum'da Sokak Hayvanları İçin "Mamamatik"Ler Devrede

Atakum ilçesinde belediye tarandan sokak hayvanlarının su ve yiyecek ihtiyacını karşılamak üzere 3 yıl önce çeşitli noktalarına yerleştirilen "mamamatik" adı verilen sistemlerin, sokak hayvanlarının yaşamını kolaylaştırdığını hem de israfı önlediği bildirildi.



Belediye Başkanı İshak Taşçı, gazetecilere yaptığı açıklamada, 3 yıl önce Atakum ilçesinin muhtelif yerlerine yerleştirilen mamamatiklerin önemli bir işlev gördüğünü söyledi.



Hayvanseverlerin, su şişelerindeki fazla suları mamamatikteki hazneye boşaltarak sokak hayvanlarının su ihtiyaçlarını giderirken, şişe ve kapaklarını da sisteme entegre diğer hazneye atarak geri dönüşümden elde edilen gelirle mama ihtiyaçlarının giderilmesine katkı sağladığını anlatan Taşçı, şunları kaydetti:



"Bunaltıcı yaz sıcaklarının etkisini göstermeye başladığı bugünlerde mamatiklerimiz, sokak hayvanlarının imdadına koşuyor. Hayvanlarımız ilçemizin çeşitli noktalarına yerleştirdiğimiz mamamatiklerden karınlarını doyurup susuzluklarını giderirken, diğer taraftan da geri dönüşüm sağlanarak büyük bir israf önlenmiş oluyor."



Taşçı, sokak hayvanlarının, yaşamlarını devam ettirebilmek için insanların desteğine ihtiyaç duyduklarını ifade ederek, "Onlar da tıpkı bizim gibi bir can taşıyorlar ve bu dünyada en az bizim kadar yaşama hakkına sahipler. Sokak hayvanlarının yaşamlarını sürdürebilmeleri için bizim desteğimize ihtiyaç duyduğunun bilincindeyiz. Amacımız, Atakum Belediyesi olarak ilçemizin birçok noktasına yerleştirdiğimiz mamamatikler ile sokak hayvanlarımızın bunaltıcı yaz sıcaklarından daha az etkilenmeleridir." dedi.