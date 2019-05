Atakum'da sahil temizliği

Başkan Deveci'den sahil temizliği çağrısı

SAMSUN - Atakum Belediye Başkanı Av. Cemil Deveci, çevre temizliği farkındalığı için ilkokul öğrencileriyle Atakum sahilinde temizlik yaptı. Başkan Deveci, "Yurttaşlarımızdan sahilimizi temiz tutmalarını ve bu konudaki duyarlılığın had safhada olmasını talep ediyorum" dedi.

Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, Atakum Belediyesi Çevre ve Temizlik Müdürlüğü ile Bayındır İlkokulu öğrencileri 5 Haziran Dünya Çevre Günü öncesinde Atakum sahilinde temizlik etkinliği gerçekleştirdi. Miniklerin sahildeki çöpleri özenle temizlediği etkinliğe Atakum Belediye Başkanı Av. Cemil Deveci de katılarak destek verdi. Başkan Deveci, çocuklarla birlikte kumsaldaki çöpleri temizleyerek, öğrencilerle çevre temizliği konusunda sohbet etti. Etkinlik sonunda Başkan Deveci, öğrencilere çevre konulu boyama kitabı ve bez çanta hediye etti.

Çevre duyarlılığı konusunda açıklamalarda bulunan Başkan Deveci, "Temiz ve yaşanabilir bir çevre hakkı insan haklarının en temellerinden birisidir. Onun için yaşadığımız çevrenin temiz tutulması ve yaşanabilir kılınması gerekir. Biz de bugün Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, Atakum Belediyesi Çevre ve Temizlik Müdürlüğümüz ve Bayındır İlkokulu öğrencilerimizle birlikte sahilde hem temizlik gerçekleştirdik hem de çocuklarımıza eğitim vererek topluma örnek olabilecek yeni nesil için duyarlılık sağlamaya çalıştık. Karadeniz'in en güzel sahili Atakum'da yaklaşık 35 kilometre uzunluğunda bu sahilin sorunları var, bu sorunların giderilmesi ve sahilin temiz tutulması gerekiyor. Toplumun bu sahilden faydalanabilmesi için herkesin sorumluluklarını yerine getirmesi gerekiyor. Özellikle denize girilen yaz mevsiminde denizin temiz tutulması için tüm yurttaşlarımızı, Atakumluları, Samsunluları ve çevre illerden Atakum'u ziyarete gelenlerin Samsun denizi ile kumsalı üzerinde hassasiyet göstermelerini diliyorum. Bu güzel sahilimizi temiz tutmalarını ve bu konudaki duyarlılığın had safhada tutulmasını talep ediyorum" diye konuştu.

Kaynak: İHA