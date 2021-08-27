Atakum'da müzik şöleni sürüyor
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Atakum'da müzik şöleni sürüyor

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel

Atakum'da müzik şöleni sürüyor Atakum Belediyesi ve Samsun Büyükşehir Belediyesi iş birliği ile düzenlenen açık hava tiyatro ve konser etkinlikleri devam ediyor.

Atakum'da müzik şöleni sürüyor

SAMSUN - Atakum Belediyesi ve Samsun Büyükşehir Belediyesi iş birliği ile düzenlenen açık hava tiyatro ve konser etkinlikleri devam ediyor.

Samsun Büyükşehir Belediyesi ve Atakum Belediyesi iş birliği ile düzenlenen açık hava tiyatro ve konser etkinlikleri kapsamında yerel müzik toplulukları yeniden müzikseverlerle buluştu Samsunlular konserlerle keyifli vakit geçirirken sanatçıların gösterdiği sahne performansı büyük beğeni topladı.

Yerel müzik topluluklarına destek olmak amacıyla Samsun Büyükşehir Belediyesi ve Atakum Belediyesi iş birliği ile Çobanlı Halk İskelesi'nde gerçekleştirilen Açık Hava Tiyatro ve Konser etkinlikleri kapsamında yerel müzik toplulukları 2 Oda 1 Salon, Yiğidolar, Grup Vals ve Random ile şarkıcı Esra Ağçe sahne aldı. Vatandaşlar, sahilde keyifli vakit geçirirken müzik ziyafeti yaşadı.

Atakumluların konser keyfi

Konserler dizisinin bu ayağında ilk olarak yerel müzik grubu 2 Oda 1 Salon ve şarkıcı Esra Ağçe sahne alırken sonraki gün ise Yiğidolar, Random ve Grup Vals performans sergiledi. Atakumlular, sanatçıların seslendirdiği rocktan popa değişik tarzdaki şarkılarla adeta müzik şöleni yaşadı. Seyircilerin şarkılara eşlik ettiği konserlerde sanatçıların sahne performansı büyük beğeni aldı.

Sefo, açık hava sahnesinde

Çobanlı Halk İskelesi'ndeki açık hava sahnesinin bir sonraki konuğu ise genç kuşağın sesi, şarkıları dinlenme rekorları kıran Sefo olacak. Sefo rüzgarının Atakum'da eseceği konser 31 Ağustos'ta saat 20.00'de gerçekleşecek.

Atakum'da müzik şöleni sürüyor
Atakum'da müzik şöleni sürüyor
Atakum'da müzik şöleni sürüyor
Atakum'da müzik şöleni sürüyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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