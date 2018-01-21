Atakum'da "Muhtar" Zirvesi

Atakum Belediye Başkanı İshak Taşçı, Atakum ilçesindeki mahalle muhtarları ve azalarını, gerçekleştirilen kahvaltı programında ağırladı.

Yalı Kafe'de düzenlenen kahvaltı programında bir konuşma yapan Atakum Belediye Başkanı İshak Taşçı, yapılamayanların yapıldığı, hayal olarak görülen yatırımların gerçek haline dönüştüğü başarılı bir dönem yaşadıklarını söyledi.

Atakum ilçesinin, Samsun'un vizyonu ve öncüsü olduğunu belirten Başkan Taşçı, "Nüfusu hızla artan, gerek yaşam koşulları gerekse günden güne artan devlet yatırımlarıyla birlikte, değişen ve gelişen bir kent haline gelen Atakum, sadece şehrimizin değil, bölgemizin hatta ülkemizin parlayan yıldızıdır. Herkesi ve her kesimi yakından ilgilendiren projelerimizin yanı sıra, rekor niteliğindeki rutin belediyecilik çalışmalarımızla, biz de bu değişim ve gelişim sürecini hızlandırıyoruz. Senelik 100 bin metrekare yol yapımından, 1 milyon 150 bin metre kare yol yapımına ulaştık. Sportif alanların sayısını tam 13 kat arttırdık. İlçemizin öncelikli eksiklerinin giderilmesi noktasında da ciddi mesafeler kat ettik. Noteri dahi olmayan bir ilçemizde, şu an devlet merkezli hizmetlerin tamamına ulaşmak mümkün. Eğitim ve Araştırma Hastanesi Atakum Hizmet Binası ile bu hizmeti ilçemize kazandırdık. Sağlık Bakanı ve Samsun'un değerli ağabeyi Ahmet Demircan'la görüşmelerimiz de olumlu sonuç verdi. 2018 yılı yatırım planları arasına, Atakum İlçesine 300 yataklı bir devlet hastanesi yapımı için bakanımız gerekli işlemleri yaptı. Yapılamayanların yapıldığı, hayal olarak görülen yatırımların gerçek haline dönüştüğü bir dönem yaşıyoruz" diye konuştu.

"Atakum daha da kalkınacak"

AK Parti Samsun Milletvekili Hasan Basri Kurt konuşmasında birlik ve beraberlik mesajları verdi. Milletvekili Kurt, "Son 3,5 yılda, Atakum İlçesinde güzel şeyler oluyor. Belediyecilik anlamında, devlet yatırımları noktasında başarılı işlere imza atılıyor. Daha fazlasının da olacağından emin olun. Atakum, bir marka kent haline geldi. Atakum markasına hep birlikte sahip çıkacağız. Karadeniz Bölgesi boyunca böyle güzel bir yaşam alanı yok. Eğitimde, sağlıkta, sosyal hayatta öncü olan Atakum İlçesinde, ciddi ve kapsamlı çalışmalar yapan bir belediye başkanı var. Biz de bu çalışmaların, her zaman destekçisiyiz. Bugün burada, milletvekili, kaymakam, belediye başkanı ve muhtarlar var. Bu birlik ve beraberlik içerisinde, Atakum İlçesini daha da kalkındıracağız" şeklinde konuştu.

"Daha iyi değil en iyi için"

Karadeniz'in incisi Atakum'un, her şeyiyle ayrı bir güzellik olduğunu kaydeden AK Parti Samsun Milletvekilli Orhan Kırcalı, "Bugün bu toplantıdaki bir başka güzellik ise, Pazar gününün sabahında, Atakum için sorumluluk hisseden insanların burada bir araya gelmesidir. Atakum'da belediye başkanımızın da, kaymakamımızın da, muhtarlarımızın da ve biz milletvekillerinin de ortak bir derdi var. Bu derdimiz, göz bebeği dediğimiz Atakum İlçesinin daha da güzelleşmesi, yaşam kalitesinin daha da artmasıdır. Elinden gelenin daha da fazlasını zorlayan, iyinin de daha iyisini, daha iyinin en iyisini ortaya koymak için mücadele eden Atakum Belediye Başkanı İshak Taşçı'yı kutluyorum. Bu mücadelenin bizler destekçisiyiz. Kaymakamımız da, muhtarlarımız da destekçi. Hep birlikte, daha da güzel bir Atakum için çalışıyoruz" dedi.

"Söz muhtarlarda"

Atakum Kaymakamı Namık Kemal Nazlı da konuşmasında Atakum İlçesinin değişim ve gelişim sürecinin daha hızlı şekilde ilerlemesi için herkesin el ele çalıştığını belirterek, örnek bir birlik ve beraberlik sağlandığını kaydetti. AK Parti Atakum İlçe Başkanı Haluk Köksoy ise konuşmasında, AK belediyecilik anlayışının en güzel örneklerinden birisinin Atakum'da yaşandığını ifade etti. Muhtarların öneri ve taleplerinin dile getirdiği toplantıda, gerçekleştirilen çalışmalar ve projeler hakkında fikir alışverişinde bulunuldu. - SAMSUN