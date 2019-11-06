Atakum'da lösemi farkındalığı

06.11.2019 15:33 | Son Güncelleme: 06.11.2019 15:37

Atakum Belediye Başkanı Av. Cemil Deveci, 2-8 Kasım 'Lösemili Çocuklar Haftası' kapmasında "Maskemi Takarım Farkındalık Oluştururum" sloganıyla düzenlenen gıda kermesi farkındalık etkinliğine, maske takarak destek verdi.



Atakum Belediye Başkanı Av. Cemil Deveci, 2-8 Kasım Lösemi Haftası kapsamında Avrupa Tıp Öğrenciler Birliği, Uluslararası Veteriner Fakültesi Öğrencileri Bİrliği (IVSA) Samsun Şubesi ve Çocuklar Üşümesin Diye Derneği katkılarıyla düzenlenen kermese katıldı. Ondokuz Mayıs Üniversitesi'nde (OMÜ) Tıp Fakültesi Çocuk Hastanesi Çocuk Acil Bölümünde düzenlenen kermeste, lösemili çocukların anneleri tarafından yapılan ve geliri lösemi hastası çocukların tedavilerinde kullanılacak ürünler satışa sunuldu. Çocuklar Üşümesin Diye Derneği Başkanı Fatma Üzer'in de katıldığı etkinlikte, Tıp ve Veteriner Fakültesi öğrencileri, gönüllü görev alarak katkı sağladı.



Başkan Deveci'den duyarlılık çağrısı



Lösemi hastalığının önemini ve toplumun bu konuda duyarlı davranması gerektiğini ifade eden Başkan Deveci, "Bu hafta Lösemi Haftası. Lösemi hastalığı Türkiye'de, özellik çocuklarımız üzerinde yaygın. Bu bölgenin en büyük lösemi hastanesi olan OMÜ, bölgedeki çocuklarımızı tedavi ediyor. Bazı hastalar sürekli Samsun'da yaşamak zorunda olduğu için aileleri de buraya taşınmak zorunda kalıyor. Yani lösemi hastaları kadar anne babalar da bu süreci birlikte yaşıyorlar. Biz de bu sorun hakkında Türkiye'de duyarlılık yaratmaya çalışıyoruz. Tıp Fakültesi ve Veteriner Fakültesi öğrencileri burada güzel bir etkinlik yapmışlar. Bugün destek vermeye geldik. Ben de Samsun'a çağrıda bulunmak istiyorum. Burada lösemili insanlar ve aileleri bu sürecin sıkıntısını yaşıyorlar. Bu konuda toplumun duyarlı olması gerektiğini, Tıp Fakültesi ve Veteriner Fakültesi öğrencilerinin kendi gayretleriyle yaptıkları etkinliğe destek vermelerini diliyorum. Buradan elde edilecek gelirle lösemili çocuklarımızın tedavilerine ve ailelerinin sorunlarına katkı verilecek" diye konuştu. - SAMSUN

Kaynak: İHA