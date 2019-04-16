Atakum'da "Kültürlerarası Köprü Projesi"

Baruthane Ortaokulu, "Kültürlerarası Köprü Projesi" kapsamında Romanya'nın Focşani kentinde bulunan Unirea Face Puterea Okulu'nda öğrenim gören 7 öğrenci ile 7 ebeveynini Samsun'da ağırlayarak Türk kültürünü tanıtacak.

Samsun'un İlkadım ilçesinde bulunan Baruthane Ortaokulu "Kültürlerarası Köprü Projesi" kapsamında Romanya'nın Focşani kentinden 7 öğrenci ile ebeveynlerini, kendi öğrencilerinin evlerinde ağırlayarak Türk kültürünü tanıtma amacıyla hazırladığı program dahilinde, Atakum Belediyesi'nin Seyir Tesisi'ni ve Osmanlı Hamamları'nı ziyaret ettiler.

Romen kafileye rehberlik yapan Baruthane Ortaokulu İngilizce Öğretmeni Sedat Arpacı, ilk kez 2018 yılında proje kapsamında 80 öğrencinin katılımıyla gerçekleşen yaz kampında bir araya geldiklerini söyledi. Romen kafileyi 14-21 Nisan arası Samsun'da ağırlayacaklarını ve hazırlanan program dahilinde Samsun'un müzelerini, Atakum Sahili'ni, Vezirköprü Şahinkaya Kanyonu'nu gezdirdiklerini belirten Arpacı, "Atakum Belediyesi'nin Osmanlı Hamamları tesisini ziyaret ederek Türk kültüründe büyük bir yer alan hamam kültürünü Rumen kafileye tanıttık. Hamamlar Türk kültüründe önemli yeri olan bir simgemiz. Rumen kafileyi Osmanlı Hamamları'na getirerek Türk kültürünün bir simgesini Rumen misafirlerimize tanıtma imkanımız oldu. Misafirlerimiz de Osmanlı Hamamları'nı oldukça sevdiklerini dile getirdi" dedi. - SAMSUN

Kaynak: İHA