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Atakum'da karla mücadele başladı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Atakum'da karla mücadele başladıSAMSUN Samsun'da kar yağışlarının görülmesiyle Atakum Belediyesi, yüksek kesimlerdeki yollarda karla mücadele çalışmalarını başlattı.

SAMSUN (İHA) - Atakum'da karla mücadele başladı

SAMSUN Samsun'da kar yağışlarının görülmesiyle Atakum Belediyesi, yüksek kesimlerdeki yollarda karla mücadele çalışmalarını başlattı.

Atakum Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri kentin yüksek kesimlerinde görülen ve devam eden kar yağışının ardından çalışmalarına başladı. Kabadüz ve Erikli mahalleleri başta olmak üzere kar yağışı görülen çevre mahallelerin ulaşım ağında çalışmalarını sürdüren ekipler, ulaşımın yağışlardan etkilenmemesi için iş makinaları ile yolları açıyor.

Ekipler teyakkuzda

Karla mücadele için hazırlıklarını tamamlayan Atakum Belediyesi ekipleri buzlanma riskine karşı tuz, kum ve solüsyon stoklarını yaptı. Araçların bakımlarını da tamamlayan ekipler yeni lastikler ve zincirlerle karla mücadelede sahada olacak. Gece saatlerinde hava sıcaklıklarının düşmesiyle birlikte olası bir donmaya karşı teyakkuzda olan ekipler kentte ulaşımın etkilenmemesi için çalışmalarını sürdürecek.

Atakum'da karla mücadele başladı

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