Atakum'da kadın dayanışması etkinliği

25.11.2019 18:00 | Son Güncelleme: 25.11.2019 18:05

Atakum Belediyesi tarafından Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü'nde birçok etkinlik düzenlendi.



Atakum Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü kapsamında dayanışma etkinliği gerçekleştirdi. Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Samsun Milletvekili Neslihan Hancıoğlu, Atakum Belediye Başkanı Av. Cemil Deveci başta olmak üzere çok sayıda kadın belediye personeli, sivil toplum örgütü temsilcileri ve vatandaşların katıldığı etkinlikte, dayanışma balonları uçuruldu ve ardından da Yalı Kafede kısa film gösterimi gerçekleştirildi. Etkinliğe erkek şiddeti sonucu öldürülen kadınların isimlerinin olduğu dövizlerle gelen kadınlar, şiddete karşı birlikte mücadele edeceklerini söylediler.



Belediye adına basın açıklamasını okuyan Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü personeli Eylem Oktay, "Kadına yönelik şiddet insan hakları suçudur. Hem yasalarda hem de var olan yasaların uygulanmasında kadınlara karşı yapılan ayrımcılığın ve eşitsizliğin sonucudur. Bu eşitsizlik kadınların toplumsal hayatta güvencesiz, sağlıksız yaşamalarına neden olur. Türkiye'de 2019 yılının Ekim ayına kadar 316 kadın, boşanmak istedikleri ya da kendi hayatına dair karar almak istedikleri için öldürüldüler. Sorunların çözümünde somut adımlar atılmadıkça, yasalarda yeterli düzenlemeler yapılmadıkça, şiddeti önlemek için etkin mekanizmalar oluşturulmadıkça, cinsiyetçi, nefret ve şiddet içerikli söylemler cezalandırılmadıkça ülkemizde kadına yönelik şiddet ve kadın cinayetleri ne yazık ki kaçınılmaz son olacaktır. Bizler artık sevmekten korkar olduk. Çünkü en sevdiklerimiz eşimiz, babamız, kardeşlerimiz tarafından öldürülüyoruz. İşte bu nedenle, her türlü şiddete karşı 'şiddetsiz bir dünyayı' örmek, Eminelerin, Cansuların, Güldünyaların, Özgecanların ve daha isimlerini sayamadığımız katledilen tüm kadınların hesabını sormak için ve bu isimlere yeni isimler eklenmesin diye mücadelemize devam edeceğiz" dedi.



Başkan Deveci: "Birbirimizi tamamlıyoruz"



Etkinlikte konuşan Atakum Belediye Başkanı Cemil Deveci, "Türk Medeni Kanunu'yla birlikte, kadına seçme ve seçilme hakkı, Avrupa'nın en çağdaş ülkelerinden daha önce, 1934 yılında verilmiştir. Türk kadını, o günden bu yana eşit haklara sahip olmasına karşın özellikle son yirmi yılda çekmediği çile kalmadı. Özellikle eşlerinden ve sevgililerinden. Burada hem kadının hem de erkeğin kusuru var ama asıl kusur bizi bir arada tutacak olan eğitim sistemimizde. Geleneklerimizden ve adetlerimizden koptuk. Çağdaş medeniyete karşıyız ve buradan eşitlik üretmeye çalışıyoruz. Bu böyle olmaz. Eşitliğin temeli dayanışmadır. Onun için biz önümüzdeki süreçte, kadını eğitim, üretim ve örgütlenmeyle öne çıkaran bir model geliştireceğiz. Atakum, kadın örgütlenmesinde Türkiye'ye örnek bir kent olacak. Kadın örgütlenmesi olmadan, kadın aile içinde eşit olmadan, kadın toplumda dik yürümeden; o ülkede, o kentte demokrasiyi tesis edemezsiniz. Eğer biz bu ülkede demokrasiyi istiyorsak, ailede eşitlik istiyorsak, sokakta ve toplumda eşitlik istiyorsak, hem kadının haklarına sahip çıkacaklar hem de erkekler, kadın olmadan bu toplumda bir işe yaramadıklarını biliyor olacaklar. Biz birbirimizi tamamlıyoruz. Biz kadına şiddete karşıyız ama bizim düşüncemiz yetmez. Bunun için çaba sarf etmemiz lazım. Ev ev dolaşmalı, kadınları örgütlemeli ve kadının birey olması için elimizden geleni yapmalıyız" diye konuştu.



25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü'nde kadına yönelik şiddete karşı farkındalığı artırmak ve kadınların güçlü biçimde sesini duyurmak için bir arada olduklarını belirten CHP Samsun Milletvekili Neslihan Hancıoğlu ise şunları söyledi:



"Şiddetin en doruk noktası olan cinayet başta olmak üzere, cinsel, ekonomik ve fiziksel şiddetle istismara maruz kalan kadın arkadaşlarımız ve buna sessiz kalan kesimler var. Elinde bunu önleme gücü ve yetkisi olduğu halde, bunu yapmayanları buradan hep birlikte bir kez daha kınıyoruz. Burada bulunmamızın tek bir hedefi var. Her alanda bulunan şiddetin, özellikle kadınlar ve çocuklarımız üzerinde oluşmasını kınıyoruz ve bu alanda farkındalık oluşturmak üzere herkese sesleniyoruz. Buna dur demeliyiz. Biz şiddeti, toplumsal vicdanda mahkum etmeliyiz. Ancak bu şekilde yok edebiliriz. Bu yıl 377 kadınımız cinayete kurban gitti. Bu tablonun tekrar yaşanmaması için kadınlarımızın, eğitim, ekonomi ve siyasal katılım alanlarında daha çok güçlendirilmesi ve sahip çıkılması lazım. Bu alanlarda daha kuvvetli olurlarsa bu olaylar tekrar yaşanmayacaktır. Kadın dostu erkek arkadaşlarımız bizleri destekleyip arkamızda olarak bizlere güç katmalı. Sizler de bugün buraya gelerek gücümüze güç katmak için bu etkinliğe katıldınız. Şimdiden biz kadın erkek eşitliğine evet diyoruz. Cinsiyet ayrımına, kadına şiddete hayır diyoruz." - SAMSUN

Kaynak: İHA