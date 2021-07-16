Atakum'da ibadethaneler bayrama hazır

Atakum Belediyesi, Kurban Bayramı öncesi kent genelindeki camilerde yoğun temizlik çalışması gerçekleştirdi.

Atakum Belediyesi, Kurban Bayramı öncesi kent genelindeki camilerde yoğun temizlik çalışması gerçekleştirdi. Camilerin dış mekanlarını tazyikli suyla temizleyen hijyen timi, tüm ibadethaneleri Kurban Bayramı'na hazır hale getirdi.

Atakumluların sağlıklı koşullarda ibadet yapması için yıl boyunca düzenli olarak ibadethane dezenfeksiyon çalışmalarına devam eden Atakum Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, Kurban Bayramı öncesi çalışmalarına hız verdi. Atakumluların Kurban Bayramı'nda ibadetlerini hijyenik koşullarda yapması için kolları sıvayan belediyeye bağlı hijyen timleri, kent genelindeki tüm camilerde yoğun bir temizlik çalışması gerçekleştirdi. Ekipler, pandemi süreci devam ederken herhangi olumsuz durumun yaşanmaması için Atakum genelinde bulunan camilerin dış mekanlarını tazyikli suyla yıkadı.

"Pandeminin devam ettiğini unutmayalım"

Çalışmalarını ara vermeden sürdüren Temizlik İşleri Müdürlüğü yetkilileri, "Normalleşme sürecinin başladığı bugünlerde ibadetlerimizi yaparken pandeminin devam ettiğini de unutmamamız gerekiyor. Biz elimizdeki imkanları sonuna kadar kullanarak en hijyenik koşulları oluşturmaya çalışıyoruz. Atakumluların da bu konuda duyarlı olacağına inanıyoruz" dedi. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı