Atakum'da 'Hemşehri' Buluşması

Samsun'da faaliyet gösteren hemşehri derneklerinin başkanları ve üyeleriyle bir araya gelen Atakum Belediye Başkanı İshak Taşçı, "Atakum ilçesi, farklı memleketlerden vatandaşlarımızın huzur içerisinde yaşadığı bir Türkiye mozaiğidir" dedi.

Samsun'daki hemşehri derneklerinin yönetici ve üyeleriyle buluşan Atakum Belediye Başkanı İshak Taşçı, Atakum ilçesinin farklı kültürlerin bir araya gelerek oluşturduğu büyük bir aile olduğunu ve bu anlamda hemşehri derneklerini önemsediklerini ifade etti. Hemşehri dernekleriyle sürekli iletişim halinde olduklarını ifade eden Başkan Taşçı, "Sürekli göç alan yapısıyla bir Türkiye mozaiği olan Atakum ilçesinde hemşeri derneklerini önemsiyor, onlarla birlikte düşünüyor ve birlikte üretiyoruz" diye konuştu.

Atakum farklı kültürleri buluşturuyor

Atakum ilçesinin, dev bir Türkiye mozağı olduğunu kaydeden Atakum Belediye Başkanı İshak Taşçı, "Atakum nüfusu, başta Karadeniz Bölgesi olmak üzere tüm Türkiye'den aldığı göçle, son 3 buçuk yılda 43 bin 727 kişi arttı. Sürekli göç alan yapısıyla bir Türkiye mozaiği haline gelen Atakum ilçesinde hemşehri derneklerini önemsiyor, onlarla birlikte düşünüyor ve birlikte üretiyoruz. Bu anlamda ilçemizin, farklı kültürleri buluşturan yapısından hareketle, Yörekent Projesi'ni hayata geçirdik. Birçok hemşehri derneği ile bu anlamda görüşmelerimizi yaptık, bir kısmı ile protokollerimizi imzaladık. Protokol imzaladığımız dernekler arasında ilk kazmayı vuran da Samsun Mübadele Derneği oldu. İnşaat çalışmaları hızlı bir şekilde sürdürülen Mini-a Rumeli Projesi'yle, Rumeli ve Balkan kültürünü Atakum'da yaşayacak" şeklinde konuştu.

"Çanakkale'ye göndereceğiz"

Hemşehri dernekleriyle sürekli yakın temas halinde olduklarını ve onlarla birlikte hareket ettiklerini ifade eden Başkan Taşçı, "Atakum Belediyesi olarak sosyal belediyecilik anlayışımızla, daha önce de yaptığımız gibi bundan sonra da talep eden hemşeri derneklerinin üyelerini Çanakkale gezisine göndereceğiz. Şanlı tarihimizde büyük bir dönüm noktası olan Çanakkale Zaferi'nin kazanıldığı, şehitlerimizin kanlarıyla sulanmış toprakları her vatan evladının görmesi ve o manevi havayı teneffüs etmesini istiyoruz. Bu anlamda Çanakkale'ye gitmek isteyen hemşeri derneklerimiz bizlere bu taleplerini ilettiklerinde, onları en kısa süre içerisinde Şanlı tarihimizde çok önemli bir yere sahip olan Çanakkale'yi gezmeye göndereceğiz. Atakum Belediyesi olarak bugüne kadar olduğu gibi, bundan sonra da hemşehri derneklerimizle gerçekleştireceğimiz ortak çalışmalar devam edecek" diye konuştu.

Örnek proje 'Yörekent'

Atakum Kaymakamı Namık Kemal Nazlı ise ilçedeki hemşehri derneklerinin birlik ve beraberlik içerisinde olduğuna dikkat çekerek, "Atakum Belediyesi öncülüğünde önemli bir birliktelik sağlanmış. Farklı memleketlerden gelen ancak Atakum ilçesinde yaşayan hemşerilerimiz, kendi kültürlerini, örf ve adetlerini yaşatmak için dernek faaliyetleri sürdürüyor. En güzeli ise farklı hemşeri derneklerinin, Atakum'u öncelik haline getirerek, bir arada bir şeyler yapıyor olması. Başkan Taşçı'yı bu birlikteliğe zemin sağladığı için kutluyorum. Yörekent Projesi de bu anlamda önemli bir proje olarak karşımızda duruyor. Bizler kent yöneticileri olarak, hemşehri derneklerinin her zaman yanındayız" dedi.

Toplantıya katılan hemşehri dernekleri başkanları, yaptıkları konuşmalarla Atakum Belediye Başkanı İshak Taşçı'ya teşekkür etti. Kültürlerini yaşatabilmeleri ve değerlerini sonraki nesillerle aktarmaları noktasında, Atakum Belediyesi Yörekent Projesi'nin önemli bir fırsat olduğuna dikkat çeken dernek başkanları, birlik ve beraberlik mesajları verdi. - SAMSUN