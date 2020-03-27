Atakum'da 'can dostlar' unutulmadı
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Atakum

Atakum'da 'can dostlar' unutulmadı

Atakum'da 'can dostlar' unutulmadı Sevimli dostlar için toplumsal dayanışma Atakum Belediyesi, korona virüsle mücadele tedbirlerinin uygulandığı kentte boşalan sokaklar ve kapanan işletmeler nedeniyle aç kalma tehlikesi yaşayan sokak canlılarına desteğini sürdürüyor.

27.03.2020 17:21 | Son Güncelleme: 27.03.2020 17:23

Atakum'da 'can dostlar' unutulmadı

Sevimli dostlar için toplumsal dayanışma

SAMSUN - Atakum Belediyesi, korona virüsle mücadele tedbirlerinin uygulandığı kentte boşalan sokaklar ve kapanan işletmeler nedeniyle aç kalma tehlikesi yaşayan sokak canlılarına desteğini sürdürüyor. Belediyenin atölyelerinde üretilen mini mama hazneleri, can dostlar için talepte bulunan yurttaşların yaşadığı bölgelere ulaştırıldı. Son çalışma ile sevimli dostların kentteki beslenme noktalarının sayısı 100'e yaklaştı.

Korona virüsle mücadelede 17'inci günü geride bırakan Atakum Belediyesi, sürecin başında devreye aldığı acil durum eylem planını kesintisiz uyguluyor. Atakum Belediye Başkanı Av. Cemil Deveci'nin talimatıyla düzenli toplantılar gerçekleştiren Acil Durum Komisyonu'nda alınan kararlar hızlı şekilde uygulamaya geçiriliyor. Komisyonun Atakum'daki sevimli dostların salgın sürecinden olumsuz etkilenmemesine yönelik kararının ardından sokak canlılarına yardım eli uzatıldı.

Duyarlı yurttaşlar sorumluluk üstlendi

Atakum Belediyesi, korona virüsle mücadele sürecinde toplumsal dayanışma ile örnek bir çalışmaya imza attı. Kentte yaşayan hayvanseverlerin talepleri doğrultusunda proje ortaklığı yürüten Kırsal Hizmetler ve Fen İşleri müdürlükleri, can dostların yaşamına dokundu. Fen İşleri Müdürlüğü Şantiyesi'nde üretilen 25 mini mama haznesi, Kırsal Hizmetler Müdürlüğü ekiplerince talep eden yurttaşların yaşadığı bölgelere yerleştirildi. Ahşap malzemeden üretilen ve içleri mama doldurulan haznelerin sorumluluğunu Atakum Belediyesi ile birlikte kentteki hayvanseverler üstlenecek. Böylece boşalan sokaklarda yaşam mücadelesi veren sevimli dostlar, duyarlı yurttaşların mama desteği ile aç kalmayacak.

100'e yakın destek noktamız oldu

Mama haznelerini belirlenen adreslere ulaştıran Kırsal Hizmetler Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerle birlikte sahadaki çalışmalara destek olan Atakum Belediye Başkan Yardımcısı Atilla Küçükala, "Atakum gibi toplumsal dayanışmaya yönelik hassasiyetin üst düzeyde olduğu bir kentte yaşayan herkes çok şanslı. Korona virüsle mücadele sürecinde sevimli dostlar için Atakum Belediyesi ile işbirliği yapan, sorumluluk üstlenen tüm hemşehrilerime duyarlılıkları için teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Yurttaşların talebi ile üretimine başlanan 25 mini mama haznesinin yine yurttaşların talep ettiği lokasyonlara teslim edildiğini belirten Atakum Belediyesi Veteriner Hekimi Hakan Temur ise şunları söyledi:

"Bu zor günlerde, sokakta tek başına kalan hayvanlarımızı beslemek için Atakum Belediyesi Fen İşleri ve Kırsal Hizmetler Müdürlüklerinin iş birliği ile üretilen mama haznelerini ilçe genelinde talep edilen 25 noktaya ulaştırdık. Bunun öncesinde de Atakum'un değişik yerlerinde 16 mamamatik ve 57 kedi evimiz bulunuyordu. Dağıtımını yaptığımız mama hazneleri ile birlikte Atakum'da can dostların mama ve su bulabileceği, ihtiyaçlarını karşılayabileceği nokta sayısı 100'e yaklaşıyor."

Korona virüs salgınıyla planlı mücadele

Öte yandan salgın döneminde toplum sağlığını koruyabilmek için acil durum ekipleriyle sürekli sahada olan Atakum Belediyesi, ilçenin dört bir yanında planlı bir mücadele yürütüyor. Temizlik İşleri Müdürlüğü'nün hijyen timi kentin dört bir yanını köpüklü suyla yıkayıp, dezenfektanlarla temizliyor. Oluşturulan program dahilinde Atakum'un tüm mahallelerini ziyaret eden ekipler, toplu yaşam alanlarında salgının oluşturduğu risklere karşı dezenfeksiyon çalışmaları yürütüyor. Belediye personeli ile birlikte görev yapan Atakum Kent Konseyi Gençlik Meclisi üyeleri, evlerinden çıkamayan yaşlı, hasta ve engelli yurttaşların siparişlerini WhatsApp Hattı üzerinden alıp kapılarına teslim ediyor. Genç gönüllüler, hayırsever Samsunluların yaptığı gıda ve insani ihtiyaç yardımlarını adresten alıp yardıma muhtaç kişilere ulaştırıyor. Desteğe ihtiyacı olan işitme engelli yurttaşlar, belediyenin görüntülü WhatsApp Hattı'nı arayarak ihtiyaçlarını bildirebiliyor.

Pazarlara denetim, yurttaşa bilgilendirme

Semt pazarlarında görev yapan Zabıta Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, Ticaret ve İçişleri Bakanlığı'nın aldığı tedbir kararlarının uygulanması için denetimlerini sürdürüyor. Yurttaşlara korona virüsten nasıl korunacaklarını anlatan broşürler dağıtan Zabıta görevlileri, gıda imalatı yapan iş yerlerinde düzenli denetimler gerçekleştiriyor. Belediyedeki işlemlerini gerçekleştirmek isteyen yurttaşlar, e-belediye hizmetlerine yönlendirilerek evlerinde kalmaları tavsiye ediliyor.

Atakum'da 'can dostlar' unutulmadı

Kaynak: İHA

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Atakum'da 'can dostlar' unutulmadı

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