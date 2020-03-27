Atakum'da 'can dostlar' unutulmadı
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
FLASH HABER: Koronavirüs salgınında son durum ne? İşte ülke ülke tüm vakalar
Haberler ›› Güncel ›› Atakum'da 'can dostlar' unutulmadı - Haberler
Atakum, Güncel

Atakum'da 'can dostlar' unutulmadı

Atakum Belediyesi, korona virüsle mücadele tedbirlerinin uygulandığı kentte boşalan sokaklar ve kapanan işletmeler nedeniyle aç kalma tehlikesi yaşayan sokak canlılarına desteğini sürdürüyor.

27.03.2020 15:31 | Son Güncelleme: 27.03.2020 15:29
Atakum'da 'can dostlar' unutulmadı

Atakum Belediyesi, korona virüsle mücadele tedbirlerinin uygulandığı kentte boşalan sokaklar ve kapanan işletmeler nedeniyle aç kalma tehlikesi yaşayan sokak canlılarına desteğini sürdürüyor. Belediyenin atölyelerinde üretilen mini mama hazneleri, can dostlar için talepte bulunan yurttaşların yaşadığı bölgelere ulaştırıldı. Son çalışma ile sevimli dostların kentteki beslenme noktalarının sayısı 100'e yaklaştı.

Korona virüsle mücadelede 17'inci günü geride bırakan Atakum Belediyesi, sürecin başında devreye aldığı acil durum eylem planını kesintisiz uyguluyor. Atakum Belediye Başkanı Av. Cemil Deveci'nin talimatıyla düzenli toplantılar gerçekleştiren Acil Durum Komisyonu'nda alınan kararlar hızlı şekilde uygulamaya geçiriliyor. Komisyonun Atakum'daki sevimli dostların salgın sürecinden olumsuz etkilenmemesine yönelik kararının ardından sokak canlılarına yardım eli uzatıldı.

Atakum'da 'can dostlar' unutulmadı

Duyarlı yurttaşlar sorumluluk üstlendi

Atakum Belediyesi, korona virüsle mücadele sürecinde toplumsal dayanışma ile örnek bir çalışmaya imza attı. Kentte yaşayan hayvanseverlerin talepleri doğrultusunda proje ortaklığı yürüten Kırsal Hizmetler ve Fen İşleri müdürlükleri, can dostların yaşamına dokundu. Fen İşleri Müdürlüğü Şantiyesi'nde üretilen 25 mini mama haznesi, Kırsal Hizmetler Müdürlüğü ekiplerince talep eden yurttaşların yaşadığı bölgelere yerleştirildi. Ahşap malzemeden üretilen ve içleri mama doldurulan haznelerin sorumluluğunu Atakum Belediyesi ile birlikte kentteki hayvanseverler üstlenecek. Böylece boşalan sokaklarda yaşam mücadelesi veren sevimli dostlar, duyarlı yurttaşların mama desteği ile aç kalmayacak.

100'e yakın destek noktamız oldu

Mama haznelerini belirlenen adreslere ulaştıran Kırsal Hizmetler Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerle birlikte sahadaki çalışmalara destek olan Atakum Belediye Başkan Yardımcısı Atilla Küçükala, "Atakum gibi toplumsal dayanışmaya yönelik hassasiyetin üst düzeyde olduğu bir kentte yaşayan herkes çok şanslı. Korona virüsle mücadele sürecinde sevimli dostlar için Atakum Belediyesi ile işbirliği yapan, sorumluluk üstlenen tüm hemşehrilerime duyarlılıkları için teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Yurttaşların talebi ile üretimine başlanan 25 mini mama haznesinin yine yurttaşların talep ettiği lokasyonlara teslim edildiğini belirten Atakum Belediyesi Veteriner Hekimi Hakan Temur ise şunları söyledi:

"Bu zor günlerde, sokakta tek başına kalan hayvanlarımızı beslemek için Atakum Belediyesi Fen İşleri ve Kırsal Hizmetler Müdürlüklerinin iş birliği ile üretilen mama haznelerini ilçe genelinde talep edilen 25 noktaya ulaştırdık. Bunun öncesinde de Atakum'un değişik yerlerinde 16 mamamatik ve 57 kedi evimiz bulunuyordu. Dağıtımını yaptığımız mama hazneleri ile birlikte Atakum'da can dostların mama ve su bulabileceği, ihtiyaçlarını karşılayabileceği nokta sayısı 100'e yaklaşıyor."

Korona virüs salgınıyla planlı mücadele

Öte yandan salgın döneminde toplum sağlığını koruyabilmek için acil durum ekipleriyle sürekli sahada olan Atakum Belediyesi, ilçenin dört bir yanında planlı bir mücadele yürütüyor. Temizlik İşleri Müdürlüğü'nün hijyen timi kentin dört bir yanını köpüklü suyla yıkayıp, dezenfektanlarla temizliyor. Oluşturulan program dahilinde Atakum'un tüm mahallelerini ziyaret eden ekipler, toplu yaşam alanlarında salgının oluşturduğu risklere karşı dezenfeksiyon çalışmaları yürütüyor. Belediye personeli ile birlikte görev yapan Atakum Kent Konseyi Gençlik Meclisi üyeleri, evlerinden çıkamayan yaşlı, hasta ve engelli yurttaşların siparişlerini WhatsApp Hattı üzerinden alıp kapılarına teslim ediyor. Genç gönüllüler, hayırsever Samsunluların yaptığı gıda ve insani ihtiyaç yardımlarını adresten alıp yardıma muhtaç kişilere ulaştırıyor. Desteğe ihtiyacı olan işitme engelli yurttaşlar, belediyenin görüntülü WhatsApp Hattı'nı arayarak ihtiyaçlarını bildirebiliyor.

Pazarlara denetim, yurttaşa bilgilendirme

Semt pazarlarında görev yapan Zabıta Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, Ticaret ve İçişleri Bakanlığı'nın aldığı tedbir kararlarının uygulanması için denetimlerini sürdürüyor. Yurttaşlara korona virüsten nasıl korunacaklarını anlatan broşürler dağıtan Zabıta görevlileri, gıda imalatı yapan iş yerlerinde düzenli denetimler gerçekleştiriyor. Belediyedeki işlemlerini gerçekleştirmek isteyen yurttaşlar, e-belediye hizmetlerine yönlendirilerek evlerinde kalmaları tavsiye ediliyor. - SAMSUN

Kaynak: İHA

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Güncel Manşet

Haberler

Dört kişilik bir ailenin açlık ve yoksulluk sınırı belli oldu Haberler
Dört kişilik bir ailenin açlık ve yoksulluk sınırı belli oldu
Koronavirüs yasağına uymayan kahvehaneyi polis mühürledi Haberler
Koronavirüs yasağına uymayan kahvehaneyi polis mühürledi
Felaketi yaşayan Avrupa'dan bir kötü haber daha geldi: 769 kişi öldü Haberler
Felaketi yaşayan Avrupa'dan bir kötü haber daha geldi: 769 kişi öldü
İstanbul'daki maske kavgasında silahlar konuştu: 1'i kadın 4 yaralı Haberler
İstanbul'daki maske kavgasında silahlar konuştu: 1'i kadın 4 yaralı
Sumakla ilgili iddia talebi artırdı! 10 yılda satamadığı ürünü 2 günde sattı Haberler
Sumakla ilgili iddia talebi artırdı! 10 yılda satamadığı ürünü 2 günde sattı
Kanepede can veren vatandaşın evine ekipler özel kıyafet giyerek girdi Haberler
Kanepede can veren vatandaşın evine ekipler özel kıyafet giyerek girdi
İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü, sağlık çalışanının kızının videosunu paylaştı: Lütfen evde kalın
İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü, sağlık çalışanının kızının videosunu paylaştı: Lütfen evde kalın
Uzmanlar, marketlerin koronavirüsün yayılması için ideal bir ortam olduğunu açıkladı
Uzmanlar, marketlerin koronavirüsün yayılması için ideal bir ortam olduğunu açıkladı
Son Dakika: Rize'nin Kendirli Beldesi koronavirüs salgını nedeniyle karantinaya alındı
Son Dakika: Rize'nin Kendirli Beldesi koronavirüs salgını nedeniyle karantinaya alındı
Karantinada bulunduğu hastaneyi izinsiz terk eden şahıs, evinde yakalandı
Karantinada bulunduğu hastaneyi izinsiz terk eden şahıs, evinde yakalandı
Tekerlekli sandalyenin çalınma anı güvenlik kameralarınca kaydedildi
Tekerlekli sandalyenin çalınma anı güvenlik kameralarınca kaydedildi
Türkiye'nin uyuşturucu haritasını çıkaran Prof. Dr. Dağlıoğlu, koronavirüs haritasını çıkarmak için izin bekliyor
Türkiye'nin uyuşturucu haritasını çıkaran Prof. Dr. Dağlıoğlu, koronavirüs haritasını çıkarmak için izin...
Putin'in çalışma ofisi olan Kremlin Sarayı'nın bir çalışanında koronavirüs tespit edildi
Putin'in çalışma ofisi olan Kremlin Sarayı'nın bir çalışanında koronavirüs tespit edildi
Terör örgütünün sözde yöneticileri, koronavirüse yakalanan militanları canlı bomba olmaya zorluyor
Terör örgütünün sözde yöneticileri, koronavirüse yakalanan militanları canlı bomba olmaya zorluyor
Almanya, koronavirüsle mücadele eden İtalya'daki 47 yoğun bakım hastasını ülkesinde tedavi edecek
Almanya, koronavirüsle mücadele eden İtalya'daki 47 yoğun bakım hastasını ülkesinde tedavi edecek
Dünya koronavirüsle mücadele ederken, Nijerya'da Lassa salgınında ölenlerin sayısı 176'ya çıktı
Dünya koronavirüsle mücadele ederken, Nijerya'da Lassa salgınında ölenlerin sayısı 176'ya çıktı
Beştepe Millet Camisi'nde koronavirüs önlemli cuma namazı kılındı
Beştepe Millet Camisi'nde koronavirüs önlemli cuma namazı kılındı
CNN Türk spikeri, canlı yayında koronavirüse müdahale eden doktorlar konuşulurken ağladı
CNN Türk spikeri, canlı yayında koronavirüse müdahale eden doktorlar konuşulurken ağladı
Erdoğan'dan koronavirüsle ilgili yeni mesaj: Tedbirleri hayata geçiriyoruz, sabırlı olalım
Erdoğan'dan koronavirüsle ilgili yeni mesaj: Tedbirleri hayata geçiriyoruz, sabırlı olalım
Fiyatı 50 kuruşa düşen domates üreticinin elinde kaldı
Fiyatı 50 kuruşa düşen domates üreticinin elinde kaldı
Netflix, internet altyapısını rahatlatmak amacıyla trafiğini yüzde 25 azaltacak
Netflix, internet altyapısını rahatlatmak amacıyla trafiğini yüzde 25 azaltacak
Tarım ve Orman Bakanlığı'na alınacak 2 bin 153 personelin ataması 15-22 Mayıs'ta yapılacak
Tarım ve Orman Bakanlığı'na alınacak 2 bin 153 personelin ataması 15-22 Mayıs'ta yapılacak
İki süper güç ABD ve Çin, koronavirüse karşı birlikte mücadele edecek
İki süper güç ABD ve Çin, koronavirüse karşı birlikte mücadele edecek
Rusya'da son 24 saatte vaka sayısı rekor artışla bin 36'ya yükseldi
Rusya'da son 24 saatte vaka sayısı rekor artışla bin 36'ya yükseldi
Son dakika: Yurt dışında koronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden Türk sayısı 50'ye yükseldi
Son dakika: Yurt dışında koronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden Türk sayısı 50'ye yükseldi
Çin'de koronavirüs sebebiyle dün sadece 5 kişi hayatını kaybetti
Çin'de koronavirüs sebebiyle dün sadece 5 kişi hayatını kaybetti
Son Dakika: KPSS'de sınav tarihleri belli oldu
Son Dakika: KPSS'de sınav tarihleri belli oldu
Son dakika: İmamoğlu: İstanbul'da 2 bin otel odası sağlık çalışanlarına tahsis edildi
Son dakika: İmamoğlu: İstanbul'da 2 bin otel odası sağlık çalışanlarına tahsis edildi
Ece Üner, halkın muzdarip olduğu iki konu hakkında Bakan Koca'ya çağrıda bulundu
Ece Üner, halkın muzdarip olduğu iki konu hakkında Bakan Koca'ya çağrıda bulundu
Koronavirüs yüzünden artan fiyatlara kızan oto yıkama işletmecisi, gelen araçları ücretsiz dezenfekte ediyor
Koronavirüs yüzünden artan fiyatlara kızan oto yıkama işletmecisi, gelen araçları ücretsiz dezenfekte ediyor
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Özgür Özel Mehmet Muş Engin Özkoç Cahit Özkan Abdülhamit Gül
Magazin Murat Boz James Bond Ender Saraç Chloe Loughnan
Spor Ersun Yanal Lionel Messi Nihat Özdemir Hikmet Karaman Hidayet Türkoğlu
Daha Fazla Mart Kadın Polis Milli
Şu an buradasınız: Atakum'da 'can dostlar' unutulmadı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 27.3.2020 16:04:34. #1.15#
title