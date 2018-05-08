Atakum'da Bir Kişinin Öldüğü Dört Kişinin Yaralandığı Silahlı Saldırı

Samsun'un Atakum ilçesinde bir kişinin öldüğü, ikisi üniversite öğrencisi dört kişinin yaralandığı silahlı saldırıyla ilgili gözaltındaki zanlı çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Bürosu ekiplerinin yürüttüğü çalışma sonucu Lütfü Güler'i öldürdüğü, Selçuk Yapıcı, Mevlüt Aygün ile üniversite öğrencileri Hatice Çelikkaya ve Songül Köse'yi yaraladığı iddiasıyla Körfez Mahallesi'ndeki adreste yakalanan Ramazan Akbulut'un emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Akbulut'un emniyetteki ifadesinde, "Aramızda husumet vardı. Beni daha önce iki defa darp ettiler. En sonunda karşılaştık ve beni tahrik ettiler. Ben de vurdum." dediği belirtildi.

Turgut Özal Kız Öğrenci Yurdu kavşağında 6 Mayıs'ta düzenlenen silahlı saldırıda hafif ticari araçta bulunan Lütfü Güler yaşamını yitirmiş, Mevlüt Aygün ile Selçuk Yapıcı yaralanmış, onlara yardım etmeye çalışan üniversite öğrencileri Hatice Çelikkaya ve Songül Köse de açılan ateş sonucu yaralanmıştı. Saldırıyı gerçekleştirdiği iddiasıyla aranan Ramazan Akbulut 7 Mayıs'ta yakalanmıştı.