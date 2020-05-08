Atakum'da berber ve kuaförlere 'hijyen' desteği
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Atakum'da berber ve kuaförlere 'hijyen' desteği

Atakum'da berber ve kuaförlere 'hijyen' desteği
08.05.2020 14:03 | Son Güncelleme: 08.05.2020 14:03

Atakum Belediyesi, Bakanlar Kurulu tarafından alınan korona virüs sürecinin normalleşmesine yönelik kararların ardından 11 Mayıs Pazartesi günü açılacak olan berber, kuaför ve güzellik salonlarının dezenfeksiyon çalışması gerçekleştirerek, 'hijyen kiti' hediye etti.

Atakum Belediyesi, Bakanlar Kurulu tarafından alınan korona virüs sürecinin normalleşmesine yönelik kararların ardından 11 Mayıs Pazartesi günü açılacak olan berber, kuaför ve güzellik salonlarının dezenfeksiyon çalışması gerçekleştirerek, 'hijyen kiti' hediye etti. 170 iş yerinde çalışma yapan Atakum Belediyesi'ne berber ve kuaförler teşekkür etti.

Türkiye'deki ilk korona virüs vakasının açıklanmasının ardından acil durum eylem planını devreye alarak tüm imkanlarını toplum sağlığı çalışmaları için seferber eden Atakum Belediyesi, Bakanlar Kurulu tarafından alınan korona virüs sürecinin normalleşmesine yönelik kararların ardından ilçede hijyen desteği sağladı. Çalışmalar kapsamında, 11 Mayıs Pazartesi gününden itibaren sosyal mesafe kurallarına göre hizmete yeniden başlayacak olan 170 berber, kuaför ve güzellik salonunun dezenfeksiyonunu gerçekleştirildi. İş yerlerine aynı zamanda içerisinde Atakum Belediyesi Özgecan Kadın Koordinasyon Merkezi'nde üretilen maske, dezenfektan ve korona virüsle ilgili bilgilendirici içeriklerin yer aldığı broşürlerden oluşan 'hijyen kiti' de hediye edildi.

Atakum Belediyesi ekipleri, korona virüs nedeniyle uzun bir süredir kapalı olan iş yerlerini detaylı olarak solüsyonlarla dezenfekte etti. Vatandaşların ve iş yeri sahiplerinin virüsten etkilenmemesi için kolları sıvayan temizlik ekipleri Atakum'un dört bir yanındaki esnafa hijyen desteği sağladı. Virüs nedeniyle iş yerlerini kapatmak zorunda kalan ve maddi olarak zor günler geçirdiklerini ifade eden berber esnafı, bu süreçte iş yerleri için dezenfeksiyon hizmeti sunan belediye ekiplerine teşekkür etti. Berber esnafları, "Atakum Belediyesi'nin bu zor günlerimizde yanımızda olduğunu bilmek çok güzel bir duygu. Yaklaşık 1.5 aydır iş yerlerimiz kapalı ve gelirimiz yok. Bu süreçte bir de dezenefkte için ilave masraf yapmak bizim için çok zor olurdu. Ancak belediyemizin bizi düşünmesi ve esnafla bu dayanışmayı sağlaması çok önemliydi. Dükkanlarımızda detaylı dezenfeksiyon gerçekleştirildi. Bizler de sosyal mesafe kurallarına uyarak Pazartesi gününden itibaren Atakumlulara hizmet vermeye başlayacağız. İş yerlerimize gelen vatandaşlarımızın da virüs konusunda içleri rahat olacak. Bu çalışma için Atakum Belediye Başkanımız Cemil Deveci'ye ve belediye personeline çok teşekkür ederiz" dedi.

Öte yandan, İçişleri Bakanlığı'nın genelgesine göre 31 gündür sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan 20 yaş altı vatandaşlar için de kararlar alındı. Genelgede, 14 yaş ve altı çocukların 13 Mayıs Çarşamba günü; 15-20 yaş arasındaki gençlerin ise 15 Mayıs Cuma günü, 11.00-15.00 saatleri arasında yürüme mesafesiyle sınırlı olmak, sosyal mesafe kuralına riayet etmek ve maske takmak kaydıyla istisna olarak dışarı çıkmalarına izin verildiği ifade edildi. 1 aydır evlerinde olan çocukların oyun parklarına vakit geçirebilmeleri için Atakum Belediyesi ilçe genelinde de kapsamlı çalışma başlatacak. Çarşamba gününe kadar Atakum genelindeki oyun gruplarını ve parkları dezenfekte edecek belediye ekipleri, çocukların ve onlarla birlikte dışarıya çıkacak ebeveynlerinin korona virüsten etkilenmemesi için yoğun bir çalışma içerisinde olacak. - SAMSUN

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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