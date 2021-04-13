Atakum'da 4 binden fazla ihtiyaç kolisi ailelere ulaştırıldı
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Atakum'da 4 binden fazla ihtiyaç kolisi ailelere ulaştırıldı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Atakum'da 4 binden fazla ihtiyaç kolisi ailelere ulaştırıldı Atakum Belediyesi 4 binden fazla gıda kolisini ihtiyaç sahiplerine ulaştırdı.

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Atakum'da 4 binden fazla ihtiyaç kolisi ailelere ulaştırıldı

SAMSUN - Atakum Belediyesi 4 binden fazla gıda kolisini ihtiyaç sahiplerine ulaştırdı.

Atakum Belediyesi Paylaşım Merkezi (PAYMER), önceki haftadan itibaren yaptığı çalışmalarla 4 binden fazla gıda kolisini ihtiyaç sahiplerine ulaştırdı. Belediyeye ve muhtarlara başvuru yapan vatandaşlara tek tek ziyarette bulunan ekipler, Ramazan'ın yardımlaşma ruhunu Atakumluların sofralarına taşımaya devam ediyor.

Amaçlarının Ramazan sofralarında bir tebessüm oluşturmak olduğunu belirten Atakum Belediye Başkanı Av. Cemil Deveci, "Atakum Belediyesi, korona virüsü önlemlerini hiç bırakmadan; her bir yurttaşımızın hayatına dokunacak, kolaylaştıracak ve sizleri bu zor günlerde gülümsetecek çalışmalarımıza devam edecek. Ramazan'ın milletimize, ülkemize, dünyamıza ve tüm insanlığa barış ve kardeşlik getirmesini diliyorum" dedi.

Başkan Deveci'den iftar sofrası uyarısı

Kalpleri sevgi ve anlayış, toplumu hoşgörü duygularıyla saran Ramazan ayına ikinci defa korona virüsün gölgesinde girildiğini ifade eden Başkan Deveci, "Pandemi sürecinde yeniden yükselttiğimiz dayanışmamızın Ramazanla birlikte en üst seviyeye ulaşacağından hiç kuşkum yok. Çünkü Ramazan aynı zamanda elimizdekileri paylaşma, komşuluk hukukunu artırma, maneviyatla birbirimize gönülden sarılma ayı. Maalesef bu yıl da en ağır şartlarıyla içinde bulunduğumuz pandemi sürecinde bizi biz yapan kültürümüzdeki kalabalık sofra geleneğimizi yerine getiremeyeceğiz. Ama tıpkı önceki bayramlarda yüreklerimizde kucaklaştığımız gibi, Ramazan sofralarında aşımızı yüreklerimizde bölüşeceğiz. İhtiyaç sahiplerinin her an desteğine koşan paylaşım merkezimiz, Ramazan sofralarında bir tebessüm olmak için 4 binin üzerinde gıda dayanışması kolisini evlere ulaştırdı. Aynı zamanda yararlanıcı sayısı her geçen gün artan Gıda Bankamız AtaMarket de hayırseverlere iyilik köprüsü olarak ihtiyaç sahiplerinin sofralarına destek verdi. Bu destekleri hayata geçirirken hep 'Komşusu açken, tok yatan bizden değildir' sözünü hatırlatıyorum" diye konuştu.

Ekonomik olarak zor günlerden geçildiğini dile getiren Deveci, şunları söyledi:

"Hem ekonomi hem de sağlık açısından zor günler yaşıyoruz. Ancak bu dönemde dayanışmanın ve komşuluk hukukunun önemini bir kere daha kavradık. Ancak, pandeminin en riskli olduğu bu dönemde tüm komşularımızdan yürekten ricam, sofralarda bir araya gelmemeleri ve virüsün yayılma hızına katkı vermemeleri. İnanıyorum ki, en kısa sürede çok özlediğimiz kalabalık sofralarda yine buluşacağız. Atakum Belediyesi, korona virüsü önlemlerini hiç bırakmadan; her bir yurttaşımızın hayatına dokunacak, kolaylaştıracak ve sizleri bu zor günlerde gülümsetecek çalışmalarımıza devam edecek. Ramazan'ın milletimize, ülkemize, dünyamıza ve tüm insanlığa barış ve kardeşlik getirmesini diliyorum."

Atakum'da 4 binden fazla ihtiyaç kolisi ailelere ulaştırıldı
Atakum'da 4 binden fazla ihtiyaç kolisi ailelere ulaştırıldı
Atakum'da 4 binden fazla ihtiyaç kolisi ailelere ulaştırıldı
Atakum'da 4 binden fazla ihtiyaç kolisi ailelere ulaştırıldı
Atakum'da 4 binden fazla ihtiyaç kolisi ailelere ulaştırıldı
Atakum'da 4 binden fazla ihtiyaç kolisi ailelere ulaştırıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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