Atakum'da 24 saat kar mesaisi

Çalışmaları Başkan Taşçı koordine etti

SAMSUN - Atakum Belediyesi ekipleri, Samsun'u etkisi altına alan yoğun kar yağışının olumsuz etkileriyle gece boyunca mücadele etti. Çalışmaları yerinde inceleyen ve ekipleri koordine eden Atakum Belediye Başkanı İshak Taşçı, "Ekiplerimiz 7/24 görevlerinin başında" dedi.

Samsun'u etkisi altına alan kar yağışının başladığı andan itibaren ilçedeki yolların trafiğe kapanmaması ve yağışın hayatı olumsuz yönde etkilememesi için mücadele ettiklerini ifade eden Atakum Belediye Başkanı İshak Taşçı, kar yağışının beraberinde getireceği olumsuz durumlara karşı hazırlıklı olduklarını söyledi.

Kar yağdığı sürece alandayız

Atakum Belediyesi ekiplerinin ilçe genelinde ve özellikle de üst kesimlerde kalan mahallelerde sürdürdüğü kapsamlı çalışmaları yerinde inceleyen Atakum Belediye Başkanı İshak Taşçı, "Atakum'da kar yağışının başladığı ilk anlardan itibaren, ekiplerimiz sahadaydı. İlçe merkezimizde hafif şekilde seyreden yağış, üst kesimdeki mahallelerimizde zaman zaman ulaşım şartlarını zorladı. İşte bu anlarda ekiplerimiz devreye girerek, yol açma ve buzlanmaya karşı tuzlama çalışmaları gerçekleştirdi. Yağış riski sürdüğü sürece alandayız. Kar yağışının beraberinde getirebileceği olumsuz durumlara karşı hazırlıklıyız" diye konuştu.

Muhtarlarla koordineli çalışma

Gece boyunca alanda olan ve belediye ekiplerini yalnız bırakmayan Taşçı, mahalle muhtarlarıyla birlikte, karla mücadele çalışmalarını koordine etti. Başkan Taşçı, "Zaman zaman kar yağışı etkisi yitirse de çalışmalarımız, buzlanmaya karşı tuzlama ve kar küreme olarak devam ediyor. Özellikle üst kesimlerde yaşanacak her türlü olumsuzluğa karşı vatandaşlarımızın, karın etkisini en az mağduriyetle atlatması için Atakum Belediyesi olarak gün boyunca görevimizin başındayız" şeklinde konuştu.