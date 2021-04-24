Atakum'da 1555 aileye gıda yardımı
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Atakum'da 1555 aileye gıda yardımı

Atakum'da 1555 aileye gıda yardımı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Samsun'un Atakum ilçesinde hizmet veren, Atakum Şehir Platformu tarafından Ramazan'da 1555 aileye gıda ve erzak yardımı ulaştırıldı.

Samsun'un Atakum ilçesinde hizmet veren, Atakum Şehir Platformu tarafından Ramazan'da 1555 aileye gıda ve erzak yardımı ulaştırıldı.

Atakum Şehir Platformu, Ramazan ayı kapsamında başlattığı yardımlaşma kampanyası kapsamında, 1000 aileye erzak kolisi, 555 aileye de 100'er TL'lik market alışveriş kartı ulaştırdı. Platformun geçen sene hizmet vermeye başladığını ve dernekleşerek büyük bir aile haline geldiğini söyleyen Atakum Şehir Platformu Başkanı Erkut Erbil, "İlçesi için bir şeyler yapmak isteyen, bunun için de hiç bir fedakarlıktan kaçınmayan insanlardan oluşan bir yapımız var. Bu kapsamda geçtiğimiz Ramazan ayında ve devamındaki önemli paylaşım kampanyalarına imza atmıştık. Bu sene de aynı heyecan içerisinde, hayırsever dostlarımız ve ihtiyaç sahibi vatandaşlarımız arasında bir köprü kurduk. 1000 aileye, tamamı yerel esnafımızdan alınmış ürünlerden oluşan erzak kolilerini teslim ettik. 555 aileye ise farklı süpermarketlere ait alışveriş kartlarını ulaştırdık. Hem de tek bir ailenin yüzünü dahi göstermeden, kapılarına kadar teslim ederek bunu yaptık" dedi. - SAMSUN

Atakum'da 1555 aileye gıda yardımı
Atakum'da 1555 aileye gıda yardımı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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