Atakum BİLSEM'den 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nde anlamlı proje - Haberler
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Atakum BİLSEM'den 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nde anlamlı proje

AA / Veysel Altun - Haberler | Güncel
Atakum BİLSEM'den 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nde anlamlı proje

Atakum Bilim ve Sanat Merkezinde (BİLSEM) 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla "BİLSEM'de Bir Gün Projesi" uygulamaya konuldu.

ATAKUM, SAMSUN (AA) - Atakum Bilim ve Sanat Merkezinde ( Bilsem ) 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla "BİLSEM'de Bir Gün Projesi" uygulamaya konuldu.

Atakum BİLSEM'den yapılan açıklamaya göre, özel gereksinimli çocuklarla empati kurmak, yaratıcı dünyaları için ortamlar oluşturmak için "BİLSEM'de Bir Gün Projesi" hayata geçirildi.

Bu kapsamda farklı kademe ve türlerdeki 5 özel eğitim okulundan 60 öğrenci, 3 gün boyunca Atakum BİLSEM'in sanat ve bilim atölyelerinde buradaki öğrencilerle birlikte olacak.

Projenin ilerleyen aşamalarında ise BİLSEM öğrencileri, özel eğitim alan arkadaşlarını okullarında ziyaret edecek.

Proje ile öğrencilerin ortak etkinliklerde yer almalarının sağlanması amaçlanıyor.

Projenin açılış programına katılan Atakum İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet İrfan Yetik, engelsiz bir dünya hayaliyle yola çıkılan projede öğrencilerle heyecanlı ve umutlu olduklarını belirterek, "Atakum ilçesi olarak özel eğitim alanında güçlü bir altyapıya sahibiz. Çocukların nitelikli eğitim almalarına yönelik çalışmalara hız kesmeden devam ediyoruz." ifadesini kullandı.

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AA / Veysel Altun - Son Dakika Haberleri

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