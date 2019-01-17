Atakum Belediyesinden 'Sıfır Atık Projesi'ne bez çanta desteği

3 bin bez çanta vatandaşa ücretsiz dağıtılacak

SAMSUN - Samsun'un Atakum İlçe Belediyesi, kadın kursiyerler tarafından üretilen 3 bin bez çantayı vatandaşlara ücretsiz olarak dağıtacak.

Türkiye genelinde 'Sıfır Atık Projesi' kapsamında vatandaşların bez ya da file torbaya yönlendirilmesi amacıyla 1 Ocak 2019 tarihinden itibaren alışverişlerde kullanılan plastik poşetler ücretli satılmaya başlanmıştı. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından da desteklenen projeyle atıkların engellenmesi, ayrı ayrı toplanması ve geri dönüşümle enerji kaynağı haline getirilmesini amaçlanıyor.

Atakum Belediyesi Kültür Sanat ve Eğitim Merkezi giyim atölyesindeki kadın usta öğretici ve kursiyerler de 'Sıfır Atık Projesi'ne destek vermek amacıyla 3 bin bez çanta üretiyor. Yaklaşık 20 kursiyer büyük bir özenle ürettiği bez çantalar kullanıma hazır hale geldikten sonra vatandaşlara ücretsiz olarak dağıtılacak. Bez çanta üretimine Özgecan Kadın Koordinasyon Merkezindeki kadınlar da gönüllü olarak destek veriyor.

"Amacımız çevre kirliliğini azaltmak"

Atakum Belediye Başkanı İshak Taşçı, eşi Fatma Taşçı ile birlikte AKSEM'i ziyaret ederek üretilen bez çantalar hakkında kursiyerlerden bilgi aldı. Başkan İshak Taşçı, Cumhurbaşkanlığı himayesinde ülke genelinde çevre kirliliğini azaltmak için başlatılan projeye belediye olarak kendilerinin de katkı verdiğini söyledi. Kadın kursiyerlerin 3 bin adet keten bezinden üretilen bez çantaları hazırladığını ifade eden Taşçı, "Bez çantalar kullanıma hazır hale geldiğinde vatandaşlarımıza ücretsiz olarak dağıtacağız. Amacımız çevre kirliliğini azaltmak ve bunun bilinciyle hareket ediyoruz. İnşallah bu sayede çok sayıda plastik poşetin doğaya karışmasını engellemiş olacağız. Hanım kardeşlerimiz çok büyük bir özveriyle çalışmalarını yürütüyor. Hepsine çok teşekkür ediyorum. 3 bin adet bez çantayı vatandaşlarımıza ücretsiz olarak verdikten sonra ihtiyaç duyulması halinde üretimlerimize devam edeceğiz" dedi.

"Yapabildiğimiz kadar bez torba yapacağız"

Kurs hocası Emine Gündoğan ise Atakum Belediyesi Kültür Sanat ve Eğitim Merkezi çatısı altında Sıfır Atık Projesi'ne katkıda bulunmak amacıyla hizmet verdiklerini belirterek, "Hedefimiz çevre kirliliğini azaltmak. Hedeflerimize ulaşacağımızı düşünüyorum. Yapabildiğimiz kadar bez torba yapacağız. Yeter ki çevremiz temiz olsun" diye konuştu.

Kaynak: İHA