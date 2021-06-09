Atakum Belediyesi Yaz Spor Okulu'na kayıtlar başladı

Atakum Belediye Başkanı Av. Cemil Deveci, Atakum Belediyesi Gençlik ve Spor Müdürlüğü Yaz Spor Okulları için kayıtların başladığını duyurdu.

Atakum Belediye Başkanı Av. Cemil Deveci, Atakum Belediyesi Gençlik ve Spor Müdürlüğü Yaz Spor Okulları için kayıtların başladığını duyurdu.

Atakum Belediyesi Gençlik ve Spor Müdürlüğü; futbol, basketbol, tenis, jimnastik, kickboks ve boks olmak üzere 6 branşta açacağı Yaz Spor Okulları'nın kayıtlarına başladı. 4-17 yaş arası Atakumlu çocuklar, ücretsiz kurslara kayıt için ve detaylı bilgi için 0362 439 18 18 numaralı telefondan ulaşabiliyor. Hazırlıklarını tamamlayan spor okulu antrenörleri ile bir araya gelen Atakum Belediye Başkanı Av. Cemil Deveci, "Pandemi sürecinin getirdiği kısıtlamalar doğrultusunda günlük yaşam pratiklerimize yansıyan olumsuzlukların sonuçlarını toplum olarak her birimiz hayatlarımızda hissediyoruz. İşte tam da bu normalleşme sürecinde, yani en ihtiyaç duyulan dönemde, Gençlik ve Spor Müdürlüğü çalışanlarımızın bir süredir hazırlık çalışmaları sürdürdüğü Yaz Spor Okulları için kayıt alma aşamasına geldik. Kayıtların tamamlanmasıyla birlikte kısa süre içerisinde eğitimlere başlanmasını umuyoruz" diye konuştu.

Pandemi nedeniyle 6 branşla başlanacak

Önceki yıllara nazaran pandemi nedeniyle eğitim verilecek branşlarda azalma olduğunu kaydeden Başkan Deveci, "Gençlerimizin sporla ilgilenmelerini önemsiyoruz. Bunun yanında biz bir şeye daha dikkat ediyoruz. Çocukların eğitimleriyle de ilgiliyiz. Çocukların fiziki gelişimlerinin yanında psikolojik gelişimleriyle de yakında ilgileniyoruz. Bünyemizde görev alan psikolog arkadaşlarımız var. Pandemi sürecinin getirdiği kısıtlamalar doğrultusunda günlük yaşam pratiklerimize yansıyan olumsuzlukların sonuçlarını toplum olarak her birimiz hayatlarımızda hissediyoruz. Tüm dünya gibi ülkemiz için de zorlu geçen pandemi döneminde gençlerimiz de zorlandı. Tüm yaşamlarını eve sınırlayan bir süreçte oldukça bunaldılar, sıkıldılar. Yaz Spor Okulları bu zorlu süreçte evlerinde kalmak durumunda kalan gençlerimiz için hem fiziksel açıdan hem de psikolojik açıdan normale dönüş anlamına geliyor. İşte tam da bu normalleşme sürecinde, yani en ihtiyaç duyulan dönemde, Gençlik ve Spor Müdürlüğü çalışanlarımızın bir süredir hazırlık çalışmaları sürdürdüğü Yaz Spor Okulları için kayıt alma aşamasına geldik. Pandemi kısıtlamaları nedeniyle; futbol, basketbol, tenis, jimnastik, kickboks ve boks olmak üzere yalnızca 6 branşta kayıt açabiliyoruz. Kayıtların tamamlanmasıyla birlikte kısa süre içerisinde eğitimlere başlanmasını umuyoruz" ifadelerini kullandı. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı