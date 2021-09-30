Atakum Belediyesi Tarımsal Kalkınma Zirvesi'nde

İSTANBUL (İHA) - Atakum Belediyesi, İstanbul'da gerçekleşen CHP'li Belediyeler Tarımsal Kalkınma Zirvesi'nde çalışmalarını tanıttı.

Zirvenin fuar niteliğinde olduğunu söyleyen Atakum Belediye Başkanı Av. Cemil Deveci, " Türkiye, CHP'li belediyelerin özellikle tarımsal kalkınma kooperatiflerinin faaliyetlerini bu fuardan izliyor" dedi.

Cumhuriyet Halk Partili (CHP) belediyelerin tarıma verdiği desteklerin değerlendirilmesi, kamuoyuna tanıtılması ve ileriki süreçte yol haritasının belirlenmesi amacıyla, "Tarımsal Kalkınmada Yeni Politikalar, Üretici Odaklı Çözümler" sloganıyla İstanbul Avrasya Gösteri Merkezi'nde 30 Eylül-2 Ekim tarihleri arasında sürecek Tarımsal Kalkınma Zirvesi'nde Atakum Belediyesi de yerini aldı. Atakum Belediye Başkanı Av. Cemil Deveci'nin de katıldığı zirvede, Atakum Belediyesi Kırsal Hizmetler Müdürlüğü ekipleri açtığı stantla çalışmalarını tanıttı. Zirveye 160 CHP'li belediyenin yanı sıra, 300'ün üzerinde tarım kooperatifi de katıldı.

"Yerel kalkınma modeli deniyoruz"

Başkan Deveci, Tüm CHP'li belediyelerin ve Atakum Belediyesi'nin tarımı, ata tohumunu desteklediğini ifade ederek, "Yerel kalkınma modeli deniyoruz. Yerel kalkınma denilince akla özellikle Samsun ve bölgesinde tarım geliyor. Biz de hem farkındalık oluşturmak hem de Samsun'un ve Karadeniz Bölgesi'nin kalkınabilmesi için iki buçuk yıldır öncelikle tarımın planlanması gerektiğini anlatıyoruz. Burada da kurduğumuz kooperatifimizin faaliyetleri, ürettikleri var. Tüm Türkiye'deki CHP'li belediyelerin öncülüğünde kurulan tarımsal kalkınma kooperatifleri buradalar ürünlerini sergiliyor, Türkiye'ye gösteriyorlar. Kendi aralarındaki dayanışmayı güçlendiriyorlar. Birinin eksiği diğerinin fazlası düşünce, görüş alışverişinde bulunuyorlar. Burası fuar niteliğinde. Türkiye, CHP'li belediyelerin özellikle tarımsal kalkınma kooperatiflerinin faaliyetlerini bu fuardan izliyor" diye konuştu. - SAMSUN