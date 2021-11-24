Atakum Belediyesi Özel Kalem Müdürlüğü'ne atama

ATAKUM, SAMSUN (İHA) - Samsun'un Atakum İlçe Belediyesi'nin yeni Özel Kalem Müdürü Erkan Sağlık oldu.

Atakum Belediye Başkanı Av. Cemil Deveci, Erkan Sağlık'ı özel kalem müdürü olarak atadı. Daha önce Atakum Belediyesi'ne ait şirkette genel müdürlük yapan ve Samsun camiasının da tanıdığı Erkan Sağlık, Atakum Belediyesi Özel Kalem Müdürlüğü görevine getirildi. - SAMSUN

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