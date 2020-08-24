Atakum Belediyesi'nin konteyner yıkama sistemi halk sağlığını koruyor
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Atakum Belediyesi'nin konteyner yıkama sistemi halk sağlığını koruyor

Atakum Belediyesi'nin konteyner yıkama sistemi halk sağlığını koruyor Atakum Belediyesi'nden çöp konteynerlerine düzenli dezenfeksiyon 7 bin çöp konteynerini tek tek dezenfekte ediyor Atakum Belediyesi, kentin dört bir yanındaki yaklaşık 7 bin çöp konteynerini özel donanımlı konteyner...

24.08.2020 15:25 | Son Güncelleme: 24.08.2020 15:30

Atakum Belediyesi'nin konteyner yıkama sistemi halk sağlığını koruyor

Atakum Belediyesi'nden çöp konteynerlerine düzenli dezenfeksiyon

7 bin çöp konteynerini tek tek dezenfekte ediyor

SAMSUN - Atakum Belediyesi, kentin dört bir yanındaki yaklaşık 7 bin çöp konteynerini özel donanımlı konteyner yıkama araçları ile düzenli olarak dezenfekte ediyor. Basınçlı solüsyon püskürtülerek iç ve dış kısımları ayrı ayrı yıkanan konteynerler ile halk sağlığını koruyan Atakum Belediyesi, kent merkezinde olası kötü koku oluşumunun önüne geçiyor.

Atakum Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, kentin dört bir yanındaki çöp konteynerlerini düzenli olarak dezenfekte ediyor. Atakum Belediye Başkanı Av. Cemil Deveci'nin talimatı ile sayıları birden ikiye çıkarılan konteyner yıkama araçları, zaman içerisinde kirlenerek kötü kokuya sebep olan çöp konteynerlerini basınçlı püskürtme donanımları ile temizliyor. Her gün ayrı bir bölgede uygulama gerçekleştiren araçlar, bir konteyneri yaklaşık 10 dakikada tertemiz hale getirebiliyor. Konteyner yıkama işlemi için özel olarak üretilen araçların işleyişi ise şekilde gerçekleşiyor. Araç konteynerin önüne yanaştıktan sonra görevliler, çöp konteynerini kamyonun kaldırma kollarına sabitliyor. Hidrolik mekanizma ile ters çevrilen konteynerin içindeki atıklar, aracın depolama alanına boşaltılıyor. Bu işlemin ardından özel donanım devreye giriyor ve konteynerin iç bölümünü nozullardan püskürtülen basınçlı su ile yıkamaya başlıyor. Çok kirli konteynerler için bu işlem birkaç kez tekrar ediliyor. Otomatik yıkama sonrası çıkan atık su, depolama haznesinden motorlu pompa ile aracın kirli su tankına gönderiliyor. Bu işlemin tamamlanması ile birlikte yere indirilen çöp konteynerinin dış yüzeyi önce köpükle yıkanıyor ardından basınçlı tabancayla durulama işlemi gerçekleştirilerek kullanıma hazır hale getiriliyor.

Özel araçlarla zaman ve işgücü tasarrufu

Atakum Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü'nün filosunda iki adet konteyner yıkama aracı bulunuyor. Araçların sahip olduğu 400 litrelik temiz su deposuna belirli oranda çamaşır suyu ekleniyor. İç yıkama işleminde kullanılan çamaşır suyu, konteynerlerin dezenfekte edilmesine olanak tanıyor. Araçların dış yıkama tankında ise su ile birlikte yağ sökücü deterjan ve dezenfektan karışımı kullanılıyor. Basınçlı tabanca ile dış yüzeyde yapılan köpüklü yıkama, konteynerlerin dış kısımlarını steril hale getiriyor. İki ayrı araçla günde yaklaşık 150 konteyner yıkayan ekipler, Atakum'un tüm mahallelerinde dönüşümlü olarak çalışıyor. Kentin dört bir yanında yer alan yaklaşık 7 bin çöp konteyneri, oluşturulan program dahilinde temiz tutuluyor. Ekipler, yurttaş bildirimlerine de kısa süre içinde müdahale ediyor. Günlük yaklaşık 2 bin litre dezenfektanlı su kullanan ekipler, atık suları ise aracın 400 litrelik kirli su tankında biriktiriyor. Konteyner yıkama işleminde kullanılan özel donanımlı araçlar, iki ayrı işlemi bir arada yapabildiği için zaman ve işgücü tasarrufu sağlıyor. Atakum Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, konteyner yıkama uygulaması ile halk sağlığını korumanın yanı sıra kent merkezinde olası kötü koku oluşumunu önlüyor.

Atakum Belediyesi'nin konteyner yıkama sistemi halk sağlığını koruyor

Kaynak: İHA

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