Atakum Belediyesi'nin ekipleri şiddetle mücadele için sahada

Atakum Belediyesi, Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü'nde başlattığı bilgilendirme çalışmalarını sürdürüyor.

Atakum Belediyesi, Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü'nde başlattığı bilgilendirme çalışmalarını sürdürüyor.

Kent genelinde açılan stantlarda yurttaşlara, İstanbul Sözleşmesi ve İçişleri Bakanlığı'nın geliştirdiği KADES hakkında bilgiler sunulurken Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın ALO 183 ve ŞÖNİM çalışmaları anlatılıyor.

Atakum Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü, kent genelinde üç farklı noktaya açtığı stantlar ile yurttaşları kadına yönelik şiddete karşı bilgilendiriyor. Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü'nde gerçekleştirilen etkinlikle eş zamanlı olarak kent geneline kurulan stantlarda İstanbul Sözleşmesi bilgilendirme kitapçığının yanı sıra Kadın Destek Uygulaması'nı (KADES) anlatan broşürler dağıtılıyor. Stantlarda görev alan Atakum Belediyesi görevlileri, sözleşme ve uygulama hakkındaki ayrıntıları öğrenmek isteyen yurttaşlara bilgilendirmede bulunuyor. Atakum Belediyesi hizmet binasının yanı sıra Alparslan Bulvarı ve Gaffar Okkan Caddesi'nde yer alan stantlarda Atakumlulara, korona virüsle mücadelede alınması gereken 14 önlemi anlatan broşürler de dağıtılıyor. Kadına yönelik şiddete dikkat çekmek amacıyla Atakum Belediyesi hizmet binası önünde kurulan standı ziyaret eden Atakum Kaymakamı Kemal Yıldız; Atakum Belediye Başkanvekili Sefer Çam, Başkan Yardımcısı Şeref Aydın ile Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürü Dilek Öztürk'ten şiddetle mücadele çalışmaları hakkında bilgi aldı. İçişleri Bakanlığı'nca geliştirilen KADES uygulamasının önemine dikkat çeken Kaymakam Yıldız, şiddet gören kadınların tek bir dokunuşla emniyet güçlerine ihbarda bulunabildiğini hatırlattı, son dönemde gerçekleştirilen çalışmalar ile uygulamayı telefonlarına yükleyen kadın sayısının artış gösterdiğini kaydetti.

'Alo 183' ve 'Şönim' hakkında bilgiler veriliyor

Atakum Belediyesi ekipleri, bilgilendirme stantlarında Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın ALO 183 Sosyal Destek Hattı'nı da tanıtıyor. Kadın, çocuk, engelli, yaşlı, şehit yakınları ile gaziler ve gazi yakınlarına yönelik hizmetlere ilişkin çağrıları değerlendiren ALO 183'ün sunduğu rehberlik ve danışmanlık hizmetleri Atakumlulara anlatılıyor. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na bağlı olarak hizmet veren Samsun Şiddet Önleme ve İzleme Merkezi (ŞÖNİM) hakkında bilgiler paylaşan Atakum Belediyesi ekipleri, şiddete maruz kalan kadın ve çocukların destek için merkeze başvuruda bulunabileceğini hatırlatıyor. 2020 yılının ilk yarısında Türkiye genelinde 120 bin kişinin yararlandığı Şiddet Önleme ve İzleme Merkezlerinde görev yapan uzmanların, şiddet gören mağdurların yanı sıra şiddete meyilli olan kişilere de destek verdiği bilgisi paylaşılıyor.

KADES ile tek dokunuşta şiddet ihbarı yapılabiliyor

KADES uygulamasını kullanan kadınlar, akıllı telefonlarında tek bir dokunuşla şiddet ihbarında bulunabiliyor. Kadına yönelik şiddetle mücadeleye çözüm getiren uygulama, iOS ve Android işletim sistemine sahip akıllı telefonlarda kullanılabiliyor. Uygulamaya ad, soyad, doğum yılı, TC kimlik numarası ve telefon numarasıyla giriş yapılabiliyor. SMS ile gelen doğrulama kodunun onaylanmasıyla KADES kaydı gerçekleştirilmiş oluyor. Daha sonra uygulama ekranında beliren "YARDIM İSTE" butonuna tek dokunuşla polise ulaşılabiliyor. Uygulama üzerinden gerçekleştirilen her bir tıklama, otomasyon sistemine alarm olarak ulaşıyor ve yardım isteyen kadının konumu, adres bilgisi şeklinde emniyet güçlerince görünüyor. Uygulamanın sağlıklı şekilde çalışması için akıllı telefon ayarlarından konum servisinin açık hale getirilmesi gerekiyor. Asılsız ihbarda bulunanlar hakkında Türk Ceza Kanunu'nun 271'inci maddesi kapsamında yasal işlem yapılıyor. KADES, iOS ve Android işletim sistemi ile çalışan akıllı telefonların uygulama merkezlerinden ücretsiz olarak indirilebiliyor. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı