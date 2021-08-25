Atakum Belediyesi'nin banka hesaplarına haciz
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Atakum Belediyesi'nin banka hesaplarına haciz

Atakum Belediyesi'nin banka hesaplarına haciz
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

Atakum Belediyesi'ne ait banka hesaplarına İzmir 16. İcra Dairesi tarafından haciz konuldu.

Atakum Belediyesi'ne ait banka hesaplarına İzmir 16. İcra Dairesi tarafından haciz konuldu. "Kamu hesaplarına haciz konulamaz" maddesi uyarınca yapılan itiraz üzerine hesaplardan hacizleri kaldırma kararı verildi ancak bu defa uygulanması gecikti.

Atakum Belediyesi'ne ait 2 farklı bankada bulunan kamuya ait 6 hesaba İzmir 16. İcra Dairesi tarafından haciz konuldu. Vergi ve harç hesabı olan hesaplara dair Atakum Belediyesi avukatları haczedilemezlik itirazı gerçekleştirdi. İtiraz kabul edildi ancak henüz işlem gerçekleştirilmedi. İşlemin gecikmesi belediyenin rutin ödemelerinde problemlere neden oldu.

Hukuka aykırı haciz

Hesaplara uygulanan haczin ardından 20 Ağustos 2021 Cuma günü hesapların kamu hesabı olması nedeniyle İzmir 16. İcra Dairesi'ne haczi kaldırma talebi yapıldı. Önceki gün haczi kaldırma talebi kabul edildi ancak işlem henüz gerçekleşmedi. Atakum Belediyesi avukatları, hesapların vergi ve harç hesapları olduğu için haciz konulmaması gerektiğini belirterek hukuka aykırı biçimde kamu hesaplarına haciz konulduğunu ifade etti. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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