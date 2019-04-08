Atakum Belediyesi'ne Haciz Şoku

31 Mart Yerel Seçimleri sonucu Atakum Belediye Başkanı seçilen Av. Cemil Deveci, düzenlenen devir teslim töreni ile belediye başkanı mührünü ve makamı devir aldı. Deveci, göreve başlamasının ilk saatlerinde, önüne gelen haciz dosyası ile şok yaşadı.

"Atakum belediyesi borçlarını ödememiş"

Göreve başlamasının üstünden henüz birkaç saat geçmişken önüne gelen icra dosyası ile şok olan Deveci, Atakum Belediyesi'ne icra takibi başlatmış bir şahsın, kamulaştırmadan el atmadan kaynaklı icra takibi dosyası açtırdığını ifade etti. Hukuksal süreç ile alakalı gerekli işlemlerin yapılacağını belirten Başkan Cemil Deveci, "Hizmete başladığımız ilk dakikalarda böyle bir icra takibi ile karşılaşmak üzücü bir durum. Bir enkaz devralacağımızı biliyorduk ancak ilk günden de böyle durumla karşılaşacağımızı tahmin etmemiştik. Gerekli tüm işlemlerin başlatılması için arkadaşlarımız çalışmalara başladılar" dedi. - SAMSUN

Kaynak: İHA