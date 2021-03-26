Atakum Belediyesi'ne ait 10 arsa icra yoluyla satıldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Advertisement

Atakum Belediyesi'ne ait 10 arsa icra yoluyla satıldı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Atakum Belediyesi'ne ait 10 arsa icra yoluyla satıldı

Samsun İcra Dairesi, Atakum Belediyesi'ne ait farklı büyüklükteki 10 arsayı önceki dönem borçlara karşılık icra yoluyla satışını gerçekleştirdi.

Tombalada kaybeden adam kaçak kumarhaneyi ihbar etti
Tombalada kaybeden adam kaçak kumarhaneyi ihbar etti
Vaka artışında zirvede yer alan Samsun'da 20 Afrika mutantı tespit edildi
Vaka artışında zirvede yer alan Samsun'da 20 Afrika mutantı tespit edildi

Samsun İcra Dairesi, Atakum Belediyesi'ne ait farklı büyüklükteki 10 arsayı önceki dönem borçlara karşılık icra yoluyla satışını gerçekleştirdi. Açık artırma usulüyle yapılan satışlarda toplamda 6 bin 214 metrekare alana sahip arsalar 1 milyon 970 bin TL'ye satıldı.

Samsun İcra Dairesi, Atakum Belediyesi'nin geçmiş dönem borçlarına karşılık farklı büyüklükteki 10 arsasının satışını gerçekleştirdi. Önceki ay, Atakum Belediyesi'ne ait taşınmazların açık artırma işlemini ilan eden Samsun İcra Dairesi yapılan işlemlerle Çakırlar, İncesu, Küçükkolpınar, Balaç Mahallelerinde bulunan ve toplam alanı 6 bin 214 metrekare olan belediyeye ait, imar planında da konut alanı olarak yer alan arsalar açık artırma usulüyle 1 milyon 970 bin TL satıldı.

Hacizlerin ardı arkası kesilmedi

Önceki dönem borçları nedeniyle adı sık sık hacizlerle anılan Atakum Belediyesi'nde, 8 Nisan 2019'da görevi devralan Av. Cemil Deveci makam koltuğuna oturduğu ilk saatlerde belediyeye bağlı şirketin banka hesaplarına haciz konulduğunu, icra memurlarının da belediyeye ait hizmet araçlarını haczetmek için kapıda olduğunu öğrenmişti. Aradan geçen yaklaşık 2 yıllık süreçte Atakum Belediyesi'ne uygulanan haciz işlemlerinin ardı arkası kesilmedi. Kamu hizmetinde kullanılan araçların yanı sıra sosyal tesislerdeki masa, sandalye, tencere, kazan, tabaklar ve belediyedeki çay ocağında bulunan bardak, kaşık ve çay kazanına kadar birçok kalemde taşınır mal haczedildi. Bir süre önce de Atakum Belediye Başkanı Av. Cemil Deveci'nin makam odası haczedilmişti. En son ise belediyenin yurttaşlara hizmet verdiği ek hizmet binalarına, üretim tesislerine de haciz işlemi uygulanmış, belediye avukatları "Belediyenin kamu hizmetinde fiilen uygulanan mallarıyla belediye tarafından tahsil edilen vergi, resim, harç vergileri haczedilemez" maddesine istinaden 'haczedilemezlik şikayeti'ni önce yerel mahkemeye ardından da İstinaf Mahkemesi'ne taşımıştı. - SAMSUN

Atakum Belediyesi'ne ait 10 arsa icra yoluyla satıldı
Atakum Belediyesi'ne ait 10 arsa icra yoluyla satıldı
Atakum Belediyesi'ne ait 10 arsa icra yoluyla satıldı
Atakum Belediyesi'ne ait 10 arsa icra yoluyla satıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mustafa Şentop Numan Kurtulmuş Mevlüt Çavuşoğlu Jülide Sarıeroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Ezgi Mola Berrak Tüzünataç Mehmet Ali Erbil Cemal Can Canseven
Spor Erol Bulut Cenk Tosun Ersun Yanal Burak Yılmaz Bülent Uygun
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Dolar Samsun
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Atakum Belediyesi'ne ait 10 arsa icra yoluyla satıldı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 26.3.2021 13:43:45. #1.15#
title