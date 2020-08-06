Atakum Belediyesi'nden YKS adaylarına destek
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Atakum Belediyesi'nden YKS adaylarına destek

Atakum Belediyesi'nden YKS adaylarına destek Atakum Belediyesi'nden üniversiteli adaylarına tercih danışmanlığı Atakum Belediyesi Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nda yalnız bırakmadığı gençlere tercih döneminde de destek oluyor.

Atakum Belediyesi'nden YKS adaylarına destek
06.08.2020 16:40 | Son Güncelleme: 06.08.2020 16:40

Atakum Belediyesi'nden YKS adaylarına destek

Atakum Belediyesi'nden üniversiteli adaylarına tercih danışmanlığı

SAMSUN - Atakum Belediyesi Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nda yalnız bırakmadığı gençlere tercih döneminde de destek oluyor.

Tercih heyecanı yaşayan üniversiteli adayı gençler, Atakum Belediyesi'nin gerçekleştirdiği YKS Tercih Günleri etkinliğinde rehber öğretmenlerden ücretsiz danışmanlık hizmeti alıyor. Atakum Belediye Başkanı Av. Cemil Deveci, "Sınav öncesinde yanlarında olduğumuz Atakumlu gençleri, tercih sürecinde de yalnız bırakmıyoruz" dedi.

Atakum Belediyesi ve Atakum Kent Konseyi Gençlik Meclisi, 27-28 Haziran tarihinde gerçekleştirilen YKS'de başarılı olarak tercih yapmaya hak kazanan gençlere uzman rehber öğretmenlerle danışmanlık desteği sunuyor. Atakum Belediyesi'nin İsmet İnönü Bulvarı No: 114 adresindeki hizmet binasının yanında, yeni normalleşme dönemi uygulamaları kapsamında açık havada tercih merkezi kuruldu. Merkeze gelen adaylar, puan bilgileri yanı sıra kişisel özellikleri ve gelecek hedefleri hakkında uzmanlara bilgi veriyor. Yapılan ön görüşmenin ardından rehber öğretmenler, adayların sınavdan aldıkları puana ve hedeflerine göre alternatifli geniş bir liste hazırlıyor. Meslekler ve tercih edilmesi planlanan üniversiteler hakkında adaylara genel bilgiler veriliyor. Adayların hedefleri ile örtüşen benzer meslekler hakkında tavsiyeler sunuluyor. Rehber öğretmenler, adaylara son kararlarını vermeden önce tercih edecekleri üniversitenin kampüsünü ziyaret ederek ayrıntılı bilgi edinmeleri önerisinde bulunuyor. Açık havada sosyal mesafe kurallarına göre düzenlenen etkinlik alanında Atakum Belediyesi ziyaretçilere çeşitli ikramlar sunuyor. 6 Ağustos Perşembe günü başlayan Atakum Belediyesi YKS Tercih Günleri, 14 Ağustos Cuma gününe dek sürecek. Tercih danışmanlığı hizmetinden yararlanmak isteyen adaylar, 10.00 ila 17.00 saatleri arasında Atakum Belediyesi hizmet binasının yanında kurulan merkezi ziyaret edebilecek.

"Sınav öncesinde de gençlerin yanındaydık"

Samsun'un eğitim seviyesi en yüksek ilçesinin Atakum olduğunu hatırlatan Atakum Belediye Başkanı Av. Cemil Deveci, "Atakum'un, Samsun'un ve Türkiye'nin geleceği olan gençlerimizin eğitimi bizim için çok önemli. Pandemi koşulları altında zorlu bir sınav hazırlık süreci geçirdiler. Sınav tarihlerinin değişmesi stres oluşturdu. YKS öncesi gençlerimizin yanındaydık. Psikologlarımız sınav stresi, gelecek kaygısı yaşayan genç kardeşlerimize kurduğumuz telefon hattı üzerinden psikolojik danışmanlık hizmeti verdi. Temizlik İşleri Müdürlüğü ekiplerimiz, sınavın hemen öncesinde ÖSYM tarafından sınav merkezi ilan edilen Atakum'daki tüm okul ve derslikleri köşe bucak dezenfekte etti. Sınav sabahında da onların yanındaydık. Hem sınav merkezlerinin girişinde hem de tramvay istasyonlarının önünde kurduğumuz stantlarda adaylara maske ve su dağıtımı gerçekleştirdik. Şimdi Gençlik Meclisimiz ile yaptığımız tercih günleri etkinliğinde rehber öğretmenlerimiz gençlere danışmanlık hizmeti sunuyor. Bu süreçte üniversiteli olmak için mücadele eden tüm adaylarla dayanışma içinde olmaya çalıştık. Şimdi tercihlerini yapacak ve sonuçların açıklanmasını bekleyecekler. Tüm adayların hedefledikleri bölüme yerleşmeleri ve hayal ettikleri geleceğe kavuşmalarını ümit ediyorum" diye konuştu.

"Etkinliğe katılın tercihlerim değişti"

Atakum Belediyesi YKS Tercih Günleri'ne gelen üniversiteli adaylarından Buse Işi, "Tercih günleri hakkında anneme mesaj gelmiş, arkadaşlarım da sosyal medyadan haberdar olmuşlar. Bana söylediler ben de buraya geldim. Çok memnun kaldım, çok yardımcı oldular. Aklımdaki bölümler hakkında fikir sahibi oldum. Hatta danışabileceğim başka insanlara beni yönlendirdiler. Beslenme diyetetik ve ebelik düşünüyordum. Onların olumlu ve olumsuz yönlerini bana söylediler. Tercih günleri fikrimi etkilemiş oldu" şeklinde konuştu.

Tercih danışmanlığı alan Beyzanur Küçükçetin ise, "Hukuk bölümü istiyordum. Buraya tercih danışmanlığı için geldim. Bana bu etkinliği babam söyledi. Babam da sosyal medya üzerinden haberdar olmuş. Etkinliğe katılmam tercihlerimde değişikliğe sebep oldu açıkçası. Ben İstanbul düşünmüyordum, önyargı ile yaklaşıyordum. Burada çok güzel bana anlattılar, önyargı ile yaklaşmamam gerektiğini söylediler. Ben de bu yüzden fikirlerimi biraz değiştirdim açıkçası. Bütün sıralamamı hukuk olarak dolduracağım. Ben sadece İstanbul istemiyordum. Burada İstanbul'u tercih etmem gerektiğini söyledikleri için İstanbul'u da düşüneceğim" ifadelerini kullandı.

(FAU-SLH-Y)

Kaynak: İHA

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