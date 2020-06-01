Atakum Belediyesi'nden sürücü kurslarında dezenfeksiyon
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Atakum Belediyesi'nden sürücü kurslarında dezenfeksiyon

Atakum Belediyesi'nden sürücü kurslarında dezenfeksiyon Korona virüs tedbirleri kapsamında 2,5 aydır eğitimlerine ara vermek zorunda kalan sürücü kursları, alınan önlemlerle 1 Haziran'da hizmet vermeye başladı.

01.06.2020 14:20 | Son Güncelleme: 01.06.2020 14:24

Atakum Belediyesi'nden sürücü kurslarında dezenfeksiyon

SAMSUN - Korona virüs tedbirleri kapsamında 2,5 aydır eğitimlerine ara vermek zorunda kalan sürücü kursları, alınan önlemlerle 1 Haziran'da hizmet vermeye başladı. Atakum Belediyesi, ilçedeki sürücü kurslarına ait derslikler ve direksiyon eğitiminde kullanılan otomobilleri dezenfekte etti. Belediye ekipleri, teorik eğitim yapılan sınıfların yanı sıra usta öğretici ve sürücü adaylarının kullandığı araçlara özel solüsyon uygulayarak muhtemel virüs tehlikesine karşı önlem aldı.

Ehliyet sahibi olmak isteyen yurttaşlara teorik ve pratik eğitim vererek sürücü adaylarını sınavlara hazırlayan sürücü kursları, korona virüs önlemleri kapsamında 16 Mart'ta eğitimlerine ara vermek zorunda kaldı. 2,5 aylık zorunlu aranın ardından Bakanlar Kurulu kararıyla yeniden hizmet vermeye başlayan sürücü kurslarında korona virüs salgınına karşı ciddi önlemler alındı. İlçedeki sürücü adayları ve usta öğreticilerin sağlığını korumak için Belediye Başkanı Av. Cemil Deveci'nin talimatıyla harekete geçen Atakum Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, dezenfeksiyon çalışmalarına başladı. Sürücü kurslarına ait direksiyon eğitim araçlarını tek tek dezenfekte eden ekipler, dersliklerde de kapsamlı dezenfeksiyon çalışma yürüttü. Sürücü adaylarının pratik eğitim aldıkları özel donanımlı araçların şoför, yolcu ve bagaj bölümlerine özel solüsyon uygulayan ekipler, kursların dersliklerinde de dezenfeksiyon işlemi yaptı. Kursiyerlerin bir arada bulunduğu alanlarda sıra ve masalar ile birlikte eğitmenlerin kürsüleri, teknik cihazlar, zemin ve duvarlar dezenfekte edildi. İşlemlerin tamamlandığı sürücü kurslarının girişine "Bu işyeri Atakum Belediyesi tarafından dezenfekte edilmiştir" yazılı bilgilendirme levhaları asıldı.

Önlemler hakkında bilgilendirme yapıldı

Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, Atakum'daki sürücü kursu yöneticilerine almaları gereken önlemler hakkında da bilgi verdi. Milli Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğü'nün 29 Mayıs'ta bir genelge yayınlandığını hatırlatan Atakum Belediyesi ekipleri şu bilgileri aktardı:

"Kurslara korona virüs önlemleri ile ilgili bilgilendirici afişler asılması gerekiyor. Tıbbi maske ve eldiven atıklarının toplanması için gri renkli atık kutuları kullanılmalı. Kurslarda ateş ölçer, tıbbi maske, kolonya, sıvı sabun ve dezenfektan malzemelerinin mutlaka bulundurulması kullanılabilir halde olması çok önemli. Kantinlerde sosyal mesafenin korunması, tek kullanımlık bardak, tabak kullanılması zorunlu. Dersliklerde kursiyerler arasında en az 1,5 metrelik boşluk olmalı. Kursa girişte ve eğitim aracına binmeden önce kursiyerin ve eğitim personelinin ateşi ölçülmeli. Teorik ve uygulama eğitiminden önce derslik ve eğitim araçlarında genel temizlik yapılmalı. Ders aralarında kursiyerler toplu halde bir arada bulunmamalı. Eğitimlerde araçta usta öğretici ve kursiyer dışında kimsenin bulunmaması gerekiyor."

Atakum Belediyesi'nden sürücü kurslarında dezenfeksiyon

Kaynak: İHA

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