Atakum Belediyesi'nden sokak hayvanlarına 9 ton mama desteği

Atakum Belediyesi Sokak Canlıları Destek Ekibi, 2021 yılında da sokakta yaşayan hayvanlarının beslenme, sağlık, barınma ve sevgi ihtiyaçlarını karşıladı. Hayvanlara mama desteği 9 tonu aştı, 130 yeni yuva sahiplerini buldu, 3 bin 176 yaralı patilinin de yardımına koşuldu.

Kırsal Hizmetler Müdürlüğü'ne bağlı Sokak Canlıları Destek Ekibi, 2021 yılında da patili dostlara destek oldu. Ekip, gerçekleştirdiği çalışmalarla sokakta yaşayan canlıların yaşam haklarını korurken beslenme, sağlık, barınma ve sevgi ihtiyaçlarını karşıladı. Atakum'daki sokak canlılarını yalnız bırakmayan Sokak Canlıları Destek Ekibi, 2021 yılında can dostların aç kalmaması için kent genelindeki beslenme noktalarına 4.5 ton Kedi, 4.5 ton köpek maması olmak üzere toplamda 9 ton mama dağıtımı gerçekleştirdi. 70 yeni besleme noktası oluşturuldu. Önceki yıl pandemi döneminde açlık tehlikesiyle karşı karşıya kalan sokak hayvanları için düzenlenen mama haritası sayesinde, bu yıl da Atakumcandostlar adresinden Atakumlu hayvanseverler evlerine en yakın konumdaki mama odaklarına kolaylıkla ulaşarak sokak hayvanlarıyla mama paylaştı.

3 bin 176 patilinin yardımına koşuldu

Hastalanan ve yaralanan bin 818'i Kedi, bin 358'i köpek olmak üzere 3 bin 176 sevimli dostun yardımına koşan Sokak Canlıları Destek Ekibi, tedavisi tamamlanan sokak canlılarının yaşadıkları ortamlara sağlıklı şekilde geri dönmesine destek oldu. Vatandaşların çözüm merkezi ve sosyal medya aracılığı ile ulaştırdığı hayvanlarla ilgili 3 bin 742 soruna müdahale eden ekipler, 112 can dostun da sahipli hayvan defterine kaydını gerçekleştirdi.

2021 yılında Atakum Belediyesi Makina İkmal Bakım ve Onarım Müdürlüğü'ne bağlı Marangoz Atölyesi'nde patili dostların kış aylarında soğuktan etkilenmemeleri için gerçekleştirdiği kulübe yapımı devam edildi. Sokak Canlıları Destek Ekibi kentin ihtiyaç duyulan alanlarına 32 adet köpek, 98 adet de kedi evi konumlandırdı. Su geçirmez malzemeden üretilen kulübeler sokak canlılarına yuva oldu. - SAMSUN