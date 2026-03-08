Haberler

Atakum'da 'Kadınım Haklarımı Biliyorum' yarışmasıyla kadın haklarına dikkat çekildi

Güncelleme:
Samsun'un Atakum Belediyesi, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü dolayısıyla düzenlediği 'Kadınım Haklarımı Biliyorum' yarışmasıyla kadın haklarına dikkat çekti. Yarışmaya katılan kadınlar, grup halinde bilgi yarışması yaparak kadın haklarını sergilediler ve ödüller kazandılar.

Atakum Belediyesi ve Atakum Kent Konseyi iş birliğinde düzenlenen 8 Mart etkinlikleri

Atakum Belediyesi ve Atakum Kent Konseyi iş birliğinde düzenlenen 8 Mart etkinlikleri

kapsamında Özgecan Kadın Danışma Merkezinde, 'Kadınım Haklarımı Biliyorum' yarışması gerçekleştirildi.

Yoğun katılımın olduğu yarışmada, katılımcılar üçer kişilik gruplar halinde yarıştı. Kadın haklarına dikkat çekmek ve bu konuda kadınları bilinçlendirmek için düzenlenen organizasyonun jüri üyeleri Atakum Belediyesi Kadın, Çocuk ve Cinsiyet Eşitliği Komisyon üyeleri Hava Kocakaya, Vildan Kumbasar, Kurum Avukatı Kamile Karakçı, CHP Parti Meclis Üyesi Nazan Güneysu, Samsun Barosu Kadın Hakları Komisyon Başkanı Av. Hale Günaydın ve Av. Ayşe Mine Durmaz'dan oluştu. Kadın haklarının tarihçesinden güncel konulara geniş içeriğiyle dikkat çeken yarışmada katılımcılar bilgilerini sergilerken, heyecanlı anlar yaşadı. Çekişmeli geçen etaplar sonucunda yarışmanın şampiyonları belirlendi.

Kadınlara yönelik eğitim, ekonomik, sağlık gibi alanlarda projeler hayata geçiren Heykeltraş Füsun Yalçın, özel olarak hazırladığı plaketleri finalistlere takdim etti. Şampiyon olan grubun üyeleri 5 bin TL hediye çeki ile ödüllendirilirken, 2 ve 3. grup yarışmacıları Çakırlar Korusu Tesisi'nin manzarasında kahvaltı kazandı.

CHP Parti Meclis Üyesi Nazan Güneysu, organizasyonun önemine değindiği konuşmasında kadına şiddet olaylarına tepki gösterdi. Güneysu, "Bizler el ele tutunmak zorundayız. Omuzlarımızdan ip geçmeyecek kadar birbirimize yapışmak zorundayız ki kimse bizi yıkmasın. Biz çok güçlüyüz" İfadelerini kullandı.

Samsun Barosu Kadın Hakları Komisyon Başkanı Av. Hale Günaydın ise, "Organizasyonu düzenleyenlere çok teşekkür ediyoruz. Sorular hazırlanırken, hukukçu olarak endişeliydik ama sorular çok güzel hazırlanmış. Yarışmacılar da bazı sorular zor olduğu halde, doğru cevaplandırdı" dedi. - SAMSUN

