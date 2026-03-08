Haberler

Atakum'da 'Kadınım Haklarımı Biliyorum' yarışmasıyla kadın haklarına dikkat çekildi

Atakum'da 'Kadınım Haklarımı Biliyorum' yarışmasıyla kadın haklarına dikkat çekildi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Samsun'un Atakum Belediyesi, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü dolayısıyla düzenlediği 'Kadınım Haklarımı Biliyorum' yarışmasıyla kadın haklarına dikkat çekti. Yarışmaya katılan kadınlar, grup halinde bilgi yarışması yaparak kadın haklarını sergilediler ve ödüller kazandılar.

Samsun'un Atakum Belediyesi, tarafından, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü dolayısıyla düzenlenen 'Kadınım Haklarımı Biliyorum' yarışmasıyla kadın haklarına dikkat çekildi.

Atakum Belediyesi ve Atakum Kent Konseyi iş birliğinde düzenlenen 8 Mart etkinlikleri

kapsamında Özgecan Kadın Danışma Merkezinde, 'Kadınım Haklarımı Biliyorum' yarışması gerçekleştirildi.

Yoğun katılımın olduğu yarışmada, katılımcılar üçer kişilik gruplar halinde yarıştı. Kadın haklarına dikkat çekmek ve bu konuda kadınları bilinçlendirmek için düzenlenen organizasyonun jüri üyeleri Atakum Belediyesi Kadın, Çocuk ve Cinsiyet Eşitliği Komisyon üyeleri Hava Kocakaya, Vildan Kumbasar, Kurum Avukatı Kamile Karakçı, CHP Parti Meclis Üyesi Nazan Güneysu, Samsun Barosu Kadın Hakları Komisyon Başkanı Av. Hale Günaydın ve Av. Ayşe Mine Durmaz'dan oluştu. Kadın haklarının tarihçesinden güncel konulara geniş içeriğiyle dikkat çeken yarışmada katılımcılar bilgilerini sergilerken, heyecanlı anlar yaşadı. Çekişmeli geçen etaplar sonucunda yarışmanın şampiyonları belirlendi.

Kadınlara yönelik eğitim, ekonomik, sağlık gibi alanlarda projeler hayata geçiren Heykeltraş Füsun Yalçın, özel olarak hazırladığı plaketleri finalistlere takdim etti. Şampiyon olan grubun üyeleri 5 bin TL hediye çeki ile ödüllendirilirken, 2 ve 3. grup yarışmacıları Çakırlar Korusu Tesisi'nin manzarasında kahvaltı kazandı.

CHP Parti Meclis Üyesi Nazan Güneysu, organizasyonun önemine değindiği konuşmasında kadına şiddet olaylarına tepki gösterdi. Güneysu, "Bizler el ele tutunmak zorundayız. Omuzlarımızdan ip geçmeyecek kadar birbirimize yapışmak zorundayız ki kimse bizi yıkmasın. Biz çok güçlüyüz" İfadelerini kullandı.

Samsun Barosu Kadın Hakları Komisyon Başkanı Av. Hale Günaydın ise, "Organizasyonu düzenleyenlere çok teşekkür ediyoruz. Sorular hazırlanırken, hukukçu olarak endişeliydik ama sorular çok güzel hazırlanmış. Yarışmacılar da bazı sorular zor olduğu halde, doğru cevaplandırdı" dedi. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
İran'ın yeni dini lideri seçildi! İsmi güvenlik gerekçesiyle açıklanmadı

İran'ın yeni dini lideri seçildi
İttifakları çıkara dayalıymış: İşte ölüm kalım savaşında İran'ı satan 2 ülke

İttifakları çıkara dayalıymış: İşte ölüm kalım savaşında İran'ı satan 2 ülke
İngiliz üssünü vuran İHA ile ilgili gündem yaratacak detay

Savaşta tüm hesaplar sil baştan
Ateş nehirlerinden sonra petrol yağmuru! İran Kızılayı'ndan 'zehir' uyarısı geldi

Dün geceki saldırının ardından ülkeyi bekleyen yeni tehlike
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

APP plakalar sanıldığı gibi masum değil! Personel tehlikeyi tek tek anlattı

Sanıldığı kadar masum değiller! Personel tehlikeyi tek tek anlattı
Savaşı fırsat bildiler! Yunanistan'dan Türkiye'yi ayağa kaldıracak adım

Savaşı fırsat bildiler! Türkiye'yi ayağa kaldıracak küstah adım
ABD'nin kabusu olacak! Hepsiyle savaşmak zorunda kalabilirler

ABD'nin kabusu olacak! Hepsiyle savaşmak zorunda kalabilirler
Alev Koç'un sırrı öldükten sonra ortaya çıktı! 4 milyon lira kayıp

Alev Koç'un sırrı öldükten sonra ortaya çıktı! Milyonlarca lira kayıp
APP plakalar sanıldığı gibi masum değil! Personel tehlikeyi tek tek anlattı

Sanıldığı kadar masum değiller! Personel tehlikeyi tek tek anlattı
Öldüğü sanılan genç uyurken bulundu

Öldüğünü düşünülen genç evinde bakın nasıl bulundu
5 saatlik otomobil! İlk yolculuk kabusa döndü

5 saatlik otomobil! İlk yolculuk kabusa döndü