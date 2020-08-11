Atakum Belediyesi'nden KADES'e tanıtım desteği
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Atakum Belediyesi'nden KADES'e tanıtım desteği

Atakum Belediyesi'nden KADES'e tanıtım desteği Atakum Belediyesi tüm platformlarda KADES'e dikkat çekiyor Atakum Belediyesi, kadına yönelik şiddetin önlenmesi amacıyla İçişleri Bakanlığı tarafından kullanıma sunulan Kadın Acil Destek Uygulaması'nın bilinirliğinin artması için destek sağlıyor.

11.08.2020 12:41 | Son Güncelleme: 11.08.2020 12:46

Atakum Belediyesi'nden KADES'e tanıtım desteği

Atakum Belediyesi tüm platformlarda KADES'e dikkat çekiyor

SAMSUN - Atakum Belediyesi, kadına yönelik şiddetin önlenmesi amacıyla İçişleri Bakanlığı tarafından kullanıma sunulan Kadın Acil Destek Uygulaması'nın bilinirliğinin artması için destek sağlıyor. Atakum Belediyesi tarafından açık hava reklamları, internet ve sosyal medya kanallarından tanıtılan KADES'in daha fazla kadına ulaşarak kullanımının artırılması hedefleniyor.

Atakum Belediyesi, kadına yönelik şiddeti önlemek amacıyla Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından geliştirilen ve tüm akıllı telefonlara indirilebilen KADES'in bilinirliğinin artması için bilinçlendirme çalışması yürütüyor. Açık hava reklamları ile Atakum'un farklı noktalarında yurttaşlara tanıtılan KADES için Atakum Belediyesi'nin sosyal medya kanallarında da duyurular ve indirme linkleri paylaşılıyor. Açık hava reklam mecralarında, "Şiddete karşı tek dokunuş" sloganı ile uygulamaya dikkat çekiliyor. KADES'e ihtiyaç duyan bireyler, tek bir tıklama ile uygulamayı akıllı telefonuna indirebiliyor. Bunların yanı sıra Atakum Belediyesi'nin www.atakum.bel.tr adresli internet sitesini ziyaret eden tüm yurttaşların karşısına KADES hakkında bir bilgilendirme görseli çıkıyor. Görsele tıklayanlar, uygulama hakkında ayrıntılı bilgiler ve indirme linklerine ulaşabiliyor.

"Eşitliği dayanışma ile sağlayabiliriz"

Atakum Belediyesi'nin kadına yönelik şiddetin önlenmesi için kullanıma sunulan KADES uygulamasının Samsun'daki paydaşlarından olduğunu belirten Belediye Başkanı Av. Cemil Deveci, "Yaklaşık 2,5 yıldır kullanımda olan KADES uygulaması Türkiye genelinde bugüne dek yarım milyona yakın kadın tarafından akıllı telefonlara indirilmiş durumda. Uygulamayı kullanarak şiddet ihbarında bulunan kadın sayısı da 30 binin üzerinde. Biz de İçişleri Bakanlığı'nın projesi olan KADES'in Samsun'daki paydaşları arasındayız. Atakum Belediyesi, KADES'in bilinirliğinin artması için hem caddelerde hem de sanal ortamda tanıtım çalışmalarına destek veriyor. Keşke ülkemize bu tür uygulamalara hiç ihtiyaç olmasa. Keşke Avrupa'dan önce, daha cumhuriyetin ilk yıllarında, Medeni Kanun ile eşit haklara sahip olan kadınlar eş, sevgili ya da ebeveyn şiddeti ile karşı karşıya kalmasalar. Toplumda eşitliği sağlayabilmenin yolu dayanışmadan geçiyor. Atakum'da kadınların eğitim ve üretim ile örgütlenmesine destek oluyoruz. Kadın aile içinde eşit olacak, toplumda dik yürüyecek. Ailede, sokakta ve toplumdaki eşitliği böyle sağlayabiliriz. Kadının birey olması için toplumdaki herkes elindeki olanakları kullanmalı" dedi.

Kades nedir, nasıl kullanılır?

Kadınlar, KADES aracılığıyla akıllı telefonun ekranına yaptıkları tek bir dokunuşla ihbarda bulunabiliyor. Kadına yönelik şiddetle mücadeleye akıllı çözüm getiren sistem, iOS ve Android işletim sistemine sahip akıllı telefonlara yüklenebiliyor. Kullanıcılar uygulamaya ad, soyad, doğum yılı, TC kimlik numarası ve telefon numarasıyla giriş yapabiliyor. Telefona SMS ile gelen doğrulama kodunun onaylanmasıyla KADES kaydı tamamlanıyor. Daha sonra uygulama ekranında çıkan "Yardım iste" butonuna tek dokunuşla polise ihbarda bulunabilmek mümkün hale geliyor. Uygulamadan yapılan her bir tıklama otomasyon sistemine alarm olarak düşüyor ve yardım isteyen kadının konumu, adres bilgisi şeklinde otomatik olarak sistemde görünüyor. Uygulamanın sağlıklı şekilde çalışması için akıllı telefondaki konum bilgisinin de açık olması gerekiyor. Asılsız ihbarda bulunanlar hakkında Türk Ceza Kanunu'nun 271'inci maddesi uyarınca yasal işlem yapılıyor. KADES, iOS ve Android işletim sistemi ile çalışan akıllı telefonların uygulama merkezlerinden ücretsiz şekilde indirilebiliyor. Uygulamayı akıllı telefonlarına yüklemek isteyenler, Android işletim sistemi için http://bit.ly/kadesplaystore adresini, iOS işletim sistemi için de http://bit.ly/kadesappstore bağlantısını kullanabiliyor.

Atakum Belediyesi'nden KADES'e tanıtım desteği

Kaynak: İHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Son Dakika: Rusya ilk koronavirüs aşısını onayladı! Putin'in kızı da aşıyı yaptırdı Güncel
Son Dakika: Rusya ilk koronavirüs aşısını onayladı! Putin'in kızı da aşıyı yaptırdı
Maske yerine kadın iç çamaşırı takan ünlü iş insanı John McAfee gözaltına alındı Dünya
Maske yerine kadın iç çamaşırı takan ünlü iş insanı John McAfee gözaltına alındı
Cilt kanseri nedeniyle dışarı çıkamayan 8 yaşındaki çocuk için annesi yardım istiyor Güncel
Cilt kanseri nedeniyle dışarı çıkamayan 8 yaşındaki çocuk için annesi yardım istiyor
Batman'da vaka sayısı korkutucu boyutlara ulaştı! Kentin yoğunluk haritası kırmızıya büründü Güncel
Batman'da vaka sayısı korkutucu boyutlara ulaştı! Kentin yoğunluk haritası kırmızıya büründü
Bomba iddia: Acun Ilıcalı, Netflix'e rakip olmak için platform kuruyor Magazin
Bomba iddia: Acun Ilıcalı, Netflix'e rakip olmak için platform kuruyor
Toshiba 35 yılın ardından laptop sektöründen tamamen çekildi Ekonomi
Toshiba 35 yılın ardından laptop sektöründen tamamen çekildi
Thomas Meunier, Paris'in parti kültürünü eleştirdi: Anlayışları biraz ölçüsüz
Thomas Meunier, Paris'in parti kültürünü eleştirdi: Anlayışları biraz ölçüsüz
Milli atlete sarkıntılık iddiasıyla çıkan çatışmada kan aktı: 1 ölü
Milli atlete sarkıntılık iddiasıyla çıkan çatışmada kan aktı: 1 ölü
Akdeniz'de sıcak saatler! Türk hücumbotu Kaş'a, Yunan hücumbotu Meis Adası'na yanaştı
Akdeniz'de sıcak saatler! Türk hücumbotu Kaş'a, Yunan hücumbotu Meis Adası'na yanaştı
Altın fiyatlarında keskin düşüş devam ediyor
Altın fiyatlarında keskin düşüş devam ediyor
İstanbul'un göbeğinde kan donduran olay! Kavga ettiği kardeşini yaktı
İstanbul'un göbeğinde kan donduran olay! Kavga ettiği kardeşini yaktı
Tedbirlerin hiçe sayıldığı Diyarbakır'da yoğun bakım üniteleri dolup taşıyor
Tedbirlerin hiçe sayıldığı Diyarbakır'da yoğun bakım üniteleri dolup taşıyor
Nihat Doğan, klibinin reklamı için yardım istediği Alp Kılınç'ın yaptığıyla öfkeden deliye döndü
Nihat Doğan, klibinin reklamı için yardım istediği Alp Kılınç'ın yaptığıyla öfkeden deliye döndü
Muhtarın oğlunun düğününde kadın erkek yarım saat boyunca silahlarını ateşledi
Muhtarın oğlunun düğününde kadın erkek yarım saat boyunca silahlarını ateşledi
Düğünde ilginç görüntüler! Damadın başında onlarca yumurta kırıldı, yanık yağ döküldü
Düğünde ilginç görüntüler! Damadın başında onlarca yumurta kırıldı, yanık yağ döküldü
Ayrıldıkları konuşulan Serenay Sarıkaya ve Cem Yılmaz, teknede sarmaş dolaş yakalandı
Ayrıldıkları konuşulan Serenay Sarıkaya ve Cem Yılmaz, teknede sarmaş dolaş yakalandı
Galatasaray Emre Kılınç, Oğulcan Çağlayan, Kerem Aktürkoğlu ve Omar Elabdellaoui'yi KAP'a bildirecek
Galatasaray Emre Kılınç, Oğulcan Çağlayan, Kerem Aktürkoğlu ve Omar Elabdellaoui'yi KAP'a bildirecek
Kadroda düşünülmeyen Emre Mor, Celta Vigo'nun kamp kadrosunda yer almadı
Kadroda düşünülmeyen Emre Mor, Celta Vigo'nun kamp kadrosunda yer almadı
İzmir'de suya yüzde 11,76 oranında zam yapıldı! 1 Eylül'den itibaren geçerli olacak
İzmir'de suya yüzde 11,76 oranında zam yapıldı! 1 Eylül'den itibaren geçerli olacak
Ömer Halisdemir'in kardeşi, Aamir Khan'a deri börk şapkası hediye etti
Ömer Halisdemir'in kardeşi, Aamir Khan'a deri börk şapkası hediye etti
Ebru Şallı, aşk dolu tatil pozlarına devam ediyor
Ebru Şallı, aşk dolu tatil pozlarına devam ediyor
Rafet El Roman'ın kızı Su El Roman, mavi mayosuyla cesur pozlar verdi
Rafet El Roman'ın kızı Su El Roman, mavi mayosuyla cesur pozlar verdi
Ali Babacan, IMF üzerinden kendisini eleştiren Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yanıt verdi
Ali Babacan, IMF üzerinden kendisini eleştiren Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yanıt verdi
Sarı mayosuyla yakalanan Buket Aydın'ın aldığı kilolar dikkat çekti
Sarı mayosuyla yakalanan Buket Aydın'ın aldığı kilolar dikkat çekti
Yasmin Erbil, kırmızı bikinili pozlarıyla nefes kesti
Yasmin Erbil, kırmızı bikinili pozlarıyla nefes kesti
Boşandıktan 20 gün sonra eski rol arkadaşıyla sevgili olan İsmail Hacıoğlu, eleştirilere cevap verdi
Boşandıktan 20 gün sonra eski rol arkadaşıyla sevgili olan İsmail Hacıoğlu, eleştirilere cevap verdi
Sonar'ın son anketinden Ali Babacan ve Davutoğlu'nu üzecek sonuçlar çıktı
Sonar'ın son anketinden Ali Babacan ve Davutoğlu'nu üzecek sonuçlar çıktı
MasterChef Türkiye'de gerginlik! Somer Şef, tartışan yarışmacıları sert bir dille uyardı
MasterChef Türkiye'de gerginlik! Somer Şef, tartışan yarışmacıları sert bir dille uyardı
Polis memuru, trafikte tartıştığı uzman çavuş ve kardeşini tabancayla vurdu
Polis memuru, trafikte tartıştığı uzman çavuş ve kardeşini tabancayla vurdu
Dünya Sağlık Örgütü'nden umutları yıkan açıklama: Normalleşme uzakta
Dünya Sağlık Örgütü'nden umutları yıkan açıklama: Normalleşme uzakta
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Fuat Oktay Ziya Selçuk Mustafa Destici Ahmet Hakan Coşkun Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Ozan Güven Sezen Aksu Demet Akalın Serenay Sarıkaya
Spor Robinho Arda Turan Gökhan Gönül Sergen Yalçın Hasan Ali Kaldırım
Daha Fazla Oruç Euro Ağustos Ak Parti
Şu an buradasınız: Atakum Belediyesi'nden KADES'e tanıtım desteği - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 11.8.2020 12:46:38. #1.14#
title