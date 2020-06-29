Atakum Belediyesi'nden ihtiyaç sahipleri için 'imece noktası'
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Atakum Belediyesi'nden ihtiyaç sahipleri için 'imece noktası'

- Atakum Belediyesi'nden ihtiyaç sahipleri için 'imece noktası' Atakum Belediyesi'nin 'imece noktası'nda alan el veren eli görmüyor Atakum Belediyesi'nin semt pazarlarına konumlandırdığı imece noktaları, yeni normalleşme döneminde hayırseverler ile ihtiyaç sahipleri arasında dayanışma...

29.06.2020 14:43 | Son Güncelleme: 29.06.2020 14:47

- Atakum Belediyesi'nden ihtiyaç sahipleri için 'imece noktası'

Atakum Belediyesi'nin 'imece noktası'nda alan el veren eli görmüyor

SAMSUN - Atakum Belediyesi'nin semt pazarlarına konumlandırdığı imece noktaları, yeni normalleşme döneminde hayırseverler ile ihtiyaç sahipleri arasında dayanışma köprüsü oluyor.

Pazar alışverişi yapan vatandaşlar, fazladan aldıkları bir poşet sebze ya da meyveyi üzerinde askılar bulunan imece noktasına bırakıyor. İhtiyaç sahipleri de bu poşetlerden dilediklerini alarak evlerine götürebiliyor. Atakum'da toplumsal dayanışmayı güçlendiren imece noktalarında alan el ile veren el birbirini görmüyor.

Dünya ile birlikte tüm Türkiye'yi etkisi altına alan korona virüs pandemisi döneminde acil durum eylem planını devreye alarak kentte kapsamlı bir mücadele ve dayanışma programı yürüten Atakum Belediyesi, yeni normalleşme sürecinde de ihtiyaç sahibi vatandaşları unutmadı. Pandeminin ilk günlerinde Atakum Belediye Başkanı Av. Cemil Deveci'nin dayanışma çağrısı ile harekete geçen Samsunlu hayırseverlerin yaptıkları bağışlar, ihtiyaç sahibi Atakumlulara ulaştırılmıştı. Yardımseverler ile ihtiyaç sahipleri arasında dayanışma köprüsü kuran Atakum Belediyesi, 8 bin haneye gıda kolisi teslim ederek Atakumluları yalnız bırakmamıştı. Yeni normalleşme döneminde de ihtiyaç sahiplerini unutmayan Atakum Belediyesi, Samsunlular için yeni bir projeyi yaşama geçirdi. Atakum'daki semt pazarlarına konumlandırılan imece noktaları, ilçe sakinleri için dayanışma ağı oluyor. Pazar alışverişini yapanlar, fazladan aldıkları bir poşet sebze ya da meyveyi imece noktasının askılarına asıyor. İhtiyaç sahipleri de bu poşetlerden dilediklerini alarak evlerine götürüyor. İmece noktaları Atakum'da komşuluk hukukunu güçlendirirken alan el ile veren el birbirini görmüyor.

Başkan Deveci alışveriş yaptı, destek oldu

Atakum Belediyesi Zabıta Müdürlüğü'ne bağlı ekipler tarafından ilçedeki semt pazarlarının giriş-çıkış noktalarına konumlandırılan 'imece noktası'nın üzerinde askılar bulunuyor. "Birlikte Paylaşacağız" sloganının yer aldığı panodan hayırseverlere, "Bırakacağınız yiyecekler, ihtiyaç sahiplerine ulaşarak dayanışmamıza güç katacak" mesajı ulaştırılıyor. Cumhuriyet Mahallesi Azerbeycan Caddesi'nde kurulan semt pazarını ziyaret eden Atakum Belediye Başkanı Av. Cemil Deveci, meyve ve sebze satışı yapan tezgahları gezerek Atakumlularla sohbet etti. Pazarcı esnafı ve yurttaşların taleplerini dinleyen Başkan Deveci, tezgahlardan alışveriş yaptı. Satın aldığı ürünleri ihtiyaç sahipleriyle paylaşmak için İmece Noktası'na asarak destek veren Başkan Deveci, Atakumlu yurttaşlara, ihtiyaç sahibi komşuları için dayanışma çağrısında bulundu.

"Hemşehrilerimizin katkılarıyla sürekli hale gelecek"

Atakumlularda var olan dayanışma kültürünü güçlendirmeye çalıştıklarını belirten Belediye Başkanı Av. Cemil Deveci, "Biz burada köprü görevi yapıyoruz. Yardım etmek isteyen insanların yardımlarını alıp ihtiyaç sahibi insanlara ulaştırıyoruz. Pazara gelen komşularımız, hemşehrilerimiz kendi ihtiyaçlarını karşılıyorlar, herhangi birinden iki kilo fazla alıp gelip buraya asıyorlar. Bu pazara gelen ama ekonomik durumu iyi olmayan, bu yiyecekleri alamayan yurttaşlarımız da buradan ihtiyaçları olan yiyecekleri alıp götürüyorlar evlerine, akşam çocuklarıyla beraber yiyecekler. Böyle bir dayanışma ağı oluşturduk. Bu platform her pazarda var. Hemşehrilerimizin katkılarıyla karşılıklı dayanışmayı sürekli hale getireceğiz, kalıcı hale getireceğiz. Çünkü içinde bulunduğumuz kriz, ekonomik dar boğaz, işsizlik bir süre daha devam edecek. İhtiyacı olan arkadaşlarımızın, komşularımızın mutfağına, evine; ihtiyacı olmayanların katkısını ulaştırmış olacağız" dedi.

(FAU-SLH-Y)

Atakum Belediyesi'nden ihtiyaç sahipleri için 'imece noktası'

Kaynak: İHA

Manşet

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