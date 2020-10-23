Atakum Belediyesi'nden 'dolandırıcılık' uyarısı
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Atakum Belediyesi'nden 'dolandırıcılık' uyarısı

23.10.2020 17:35 | Son Güncelleme: 23.10.2020 17:39
Atakum Belediyesi'nden 'dolandırıcılık' uyarısı

Atakum Belediyesi, belediye başkanı ve başkan yardımcılarının adını kullanarak ihtiyaç sahibi olan çocuklar için yardım ve para talep eden şahıslara itibar edilmemesi konusunda vatandaşları uyardı.

Atakum Belediyesi, belediye başkanı ve başkan yardımcılarının adını kullanarak ihtiyaç sahibi olan çocuklar için yardım ve para talep eden şahıslara itibar edilmemesi konusunda vatandaşları uyardı.

Samsun Atakum Belediyesinden yapılan açıklamada, "Belediye başkanımızın ve başkan yardımcılarımızın adını kullanarak özellikle çocuklara yardım için para topladığını ve yardım kampanyası yürüttüklerini iddia eden kişilerin, telefon yoluyla yurttaşlarımızı aradığını üzülerek öğrendik. Atakumluların bu gibi kişilere karşı dikkatli olmasını ve yardım topladıklarını iddia edenleri belediyemize ve güvenlik güçlerine bildirmelerini rica ederiz" denildi. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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