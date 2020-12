Atakum Belediyesi'nden çalışanlarına iş sağlığı ve güvenliği eğitimi

Atakum Belediyesi, tüm çalışanların katılımı ile İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitim programı gerçekleştirdi. Eğitimin ardından değerlendirme sınava giren çalışanlara; çalışma mevzuatı, yasal hak ve sorumluluklar, meslek hastalıkları ve teknik konular başta olmak üzere pek çok başlıkta ayrıntılı bilgiler aktarıldı.

Atakum Belediyesi İş Yeri Sağlık ve Güvenlik Birimi, 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamında tüm çalışanları için İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitim Programı gerçekleştirdi. Atakum Belediyesi Kültür ve Eğlence Merkezi'nde pandemi tedbirleri uygulanarak gruplar halinde gerçekleştirilen eğitimlerde; çalışma mevzuatı, yasal hak ve sorumluluklar, iş kazası ve meslek hastalıklarından doğan hukuki sonuçlar, iş yeri temizliği ve düzeni, kimyasal, fiziksel ve ergonomik risk etmenleri, iş kazalarının sebepleri ve korunma prensipleri ile koronavirüs salgını gibi konu başlıklarında ayrıntılı bilgiler aktarıldı. 10 ayrı oturumda gerçekleştirilen eğitimlerde, çalışanlar 20 sorudan oluşan değerlendirme sınavına girdi. Eğitim programına katılan çalışanlar, koronavirüs salgınından korunma yolları, hastalığın belirtileri ve tedavi süreci hakkında Atakum Belediyesi İş Yeri Hekimi Dr. Shahram Baradaranhosseini'den bilgi aldı.

Atakum Belediyesi Sağlık İşleri Müdür Vekili ve A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı Akın Ömür, iş sağlığı ve güvenliğinin çalışan ve işveren için çok önemli bir konu olduğunu belirterek iş kazası yaşandığı takdirde atılması gereken adımları ve izlenmesi gereken süreci anlattı. Ömür, "Hepimiz bir çalışan olarak bu konuda yasanın belirttiği çerçevedeki sorumluluklarımızı bilmeliyiz. İstatistiklere göre, ülkemizde her altı dakikada bir iş kazası yaşanıyor. Her altı saatte de bir çalışan hayatını kaybediyor. Evlerinden çıkan ve çocuklarının geçimlerini sağlamak için çalışmaya giden dört işçimiz akşamları evine dönemiyor. Her 2.5 saatte bir işçi, iş göremez hale geliyor. Maalesef ölümlü iş kazaları istatistiklerinde Avrupa'da ilk, dünyada da üçüncü sırada yer alıyoruz" diye konuştu. - SAMSUN

