Atakum Belediyesi'nde yapı ruhsatında yeni dönem

Atakum Belediyesi, Samsun'da bir ilk olarak hayata geçirdiği "Yapı Ruhsat Onay Sistemi" ile yapı ruhsatı onaylarını dijital sisteme aktararak en başta zamandan ve kağıttan olmak üzere birçok alanda tasarruf sağlarken iş yükünü de azaltarak zamanı verimli biçimde kullanmaya başladı.

Atakum Belediyesi, Samsun'da bir ilk olarak hayata geçirdiği "Yapı Ruhsat Onay Sistemi" ile yapı ruhsatı onaylarını dijital sisteme aktararak en başta zamandan ve kağıttan olmak üzere birçok alanda tasarruf sağlarken iş yükünü de azaltarak zamanı verimli biçimde kullanmaya başladı.

Hayata geçirdiği dijital yeniliklerle hem yurttaşların belediye hizmetlerine erişiminde kolaylık sağlayan hem de çağın teknolojisine ayak uyduran Atakum Belediyesi, öncü bir çalışmayı daha hayata geçirdi. Bina projelerini kontrol ettikten sonra yapı ruhsatı veren Yapı Kontrol Müdürlüğü, artık yeni ruhsat kontrol ve onay işlemlerini internet üzerinden gerçekleştiriyor. Samsun'da ilk olan yeni dijital "Yapı Ruhsat Onay Sistemi" ile zamandan, kağıttan ve iş yükünden tasarruf sağlanırken aynı zamanda pandemi nedeniyle hem kalabalık oluşumunun önüne geçiliyor hem de uzaktan çalışma imkanı da oluşturuyor.

İş yükü azaltıldı, zaman verimli kullanılıyor

Uygulanmaya başlanan sistemle birlikte yapı ruhsatı müracaatında bulunulan mimari projeler Atakum Belediyesi'nin resmi internet sitesi 'www.atakum.bel.tr' üzerinden sisteme yükleniyor. Belediyenin teknik personeli projelerin kontrolünü bilgisayar üzerinden gerçekleştiriyor ve uygun olan projeleri onaylayarak ruhsat işlemlerini tamamlıyor. Hızlı biçimde yapılan işlemlerle zamandan kazanılıyor. Sistem sayesinde daha önce projelerin kağıtlara basılması ve kağıt üzerinden kontrol edilmesi nedeniyle oluşan kağıt kullanımı ile masrafları da tamamen ortadan kalkıyor. Kalın bloklar halindeki kağıt proje dosyalarının arşivlerde saklanmasından oluşan yer sorununa da çözüm bulan sistem, yılda binden fazla ruhsat kontrolü yapan Yapı Kontrol Müdürlüğü'nde iş yükünün de azaltılarak zamanın verimli kullanılmasına neden oluyor. Pandemi döneminde uygulamaya geçen "Yapı Ruhsat Onay Sistemi" sayesinde mühendis, mimar ve müteahhitler belediyeye gelmeden proje onaylarını gerçekleştirebiliyor. Atakum Belediyesi personeli ise uzaktan çalışma sistemiyle projelerin aksamadan onaylanmasını sağlayarak zaman tasarrufu ile daha fazla proje kontrolünü sağlıklı olarak gerçekleştirebiliyor. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı