Atakum Belediyesi kreş ve anaokullarını dezenfekte etti
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Atakum Belediyesi kreş ve anaokullarını dezenfekte etti

Atakum Belediyesi, korona virüsü tedbirleri kapsamında yaklaşık 2,5 ay önce eğitime ara veren ve normalleşme sürecinde yeniden açılan kreş ve anaokullarını dezenfekte etti.

Atakum Belediyesi kreş ve anaokullarını dezenfekte etti
03.06.2020 15:21 | Son Güncelleme: 03.06.2020 15:25

Atakum Belediyesi, korona virüsü tedbirleri kapsamında yaklaşık 2,5 ay önce eğitime ara veren ve normalleşme sürecinde yeniden açılan kreş ve anaokullarını dezenfekte etti. Minik öğrencilerin sağlığını korumak için eğitim yuvalarında özel solüsyonlu işlem yapan belediye ekipleri, kreş çalışanlarına Milli Eğitim Bakanlığı'nın yayınladığı genelgeyi hatırlatarak alınması gereken önlemleri anlattı.

Atakumlu miniklerin eğitim yaşamlarına ilk adımlarını attıkları kreş ve anaokulları, Türkiye ile birlikte dünyayı etkisi altına alan korona virüsü salgını sonrasında Milli Eğitim Bakanlığı'nın yayınladığı genelge ile 16 Mart'ta eğitim-öğretime ara vermişti. 2.5 ay boyunca okullarından uzak kalan minik öğrencilerin, alınan tedbirler eşliğinde 'yeni normal' döneminde eğitime geri dönebilmesi öngörüldü. Milli Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim Kurumları Genel Müdürlüğü'nün yayınladığı genelge ile kreş ve anaokullarının kurallara uyulması şartıyla eğitime başlaması ya da yaz okulu açmalarına izin verildi. Atakum'da da velilerin talepleri doğrultusunda açılış hazırlıklarını sürdüren anaokulu ve kreşler, Atakum Belediye Başkanı Av. Cemil Deveci'nin talimatıyla Temizlik İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekipler tarafından dezenfekte edildi. Koruyucu kıyafetler ve özel donanımlar kullanan ekipler, kreş ve anaokullarına ait binaları tabandan tavana özel solüsyon kullanarak temizledi. Çocukların vaktinin büyük bölümünü geçirdiği dersliklerin yanı sıra oyun alanlarına köşe bucak dezenfektan madde uygulandı. Öğretmen ve idarecilerin kullandığı odaların yanı sıra kreşlerin bahçelerinde bulunan çocuk oyun grupları temizlenerek minik öğrencilerin kullanımına hazır hale getirildi.

'Dezenfeksiyon için belediye bize ulaştı'

Atakum Belediyesi'nin uygulamasından memnuniyet duyduklarını belirten kreş ve anaokullarının yöneticileri ekiplere teşekkür etti. Okul öncesi eğitim kurumu yöneticisi İhsan Gören, "Atakum Belediyesi'nin kreşlerde yürüttüğü dezenfekte çalışmasını takdir ediyoruz. Dün ben belediye tarafından arandım, bugün okulumuzda çalışma yapıldı, çok güzel" ifadelerini kullandı.

Yöneticilerden Serpil Bektaş, "Teşekkür ediyorum Atakum Belediyesi'ne. Okulun dezenfekte edilmesi için biz belediyeyi aramadan belediye bize ulaştı. Verilen hizmetten memnun kaldık" dedi. Kreş idarecisi Halil Can ise "Atakum Belediyesi'nin dezenfekte konusunda başarılı olduğunu düşünüyorum. Okul öncesi eğitim kurumları yeni dönemde nadir açılan kurumlar arasında. Çocuklar çok hareketli olduğu için burada sıkı önlemler alınması gerekiyor. Bu konuda Atakum Belediyesi desteklerini esirgemedi. İlçede hizmet veren diğer anaokulu ve kreşler de dezenfeksiyon için Atakum Belediyesi'nden destek isteyebilir" dedi.

Günde en az iki kez temizlik yapılmalı

Belediye ekipleri, dezenfeksiyon çalışması yürüttükleri kreş ve anaokullarının sorumlularını alınması gereken önlemler hakkında da bilgilendirdi. Milli Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim Kurumları Genel Müdürlüğü'nün 29 Mayıs'ta bir genelge yayınladığını hatırlatan ekipler şunları söyledi: "Okulların iç alanlarında doğal havalandırma koşullarının sağlanması, sosyal mesafe kuralı için yönlendirme ve işaretleme yapılması gerekiyor. Dersliklerde kontenjanının yarısı kadar öğrenci bulunmalı. Şüpheli vaka durumlarına karşı izole oda tespit edilmeli. Çocukların uyku saatinde kullandıkları yatakların arasında en az 1.5 metre mesafe bırakılmalı. Kapı kolları, aydınlatma düğmeleri gibi elle sık dokunulan yerlerin, tuvalet ve lavaboların temizliği günde en az iki kez yapılmalı. Faaliyetlerde kullanılan oyuncak gibi araç gereçler her akşam dezenfektan ile temizlenmeli"

Kapalı alanlar 40 dakikada bir havalandırmalı

Her odanın temizlik bezlerinin ayrı olması gerektiğini hatırlatan ekipler, "Sınıflar 40 dakikada bir havalandırılmalı. Genelge, kreş ve anaokullarında klima ve iklimlendirme sistemlerinin kullanılmaması gerektiğini belirtiyor. Evlerden getirilen oyuncak ve kitap gibi malzemeler okula alınamıyor. Velilerin çocuklarını bırakıp alırken sosyal mesafeye uymaları için okul girişine işaretler konulmalı. Personelin tamamının tıbbi maske kullanması ve düzenli aralıklara değiştirilmesi önemli bir nokta. Çalışanlar okul içinde ve dışında farklı kıyafetler giymeli ve mesai saatlerinde okul dışına çıkmamalı. Ofislerde, sınıflarda ve bekleme alanlarında sandalye ve koltuklar arasında mesafe bırakılması gerekiyor" diye konuştu. Öte yandan işlemlerin tamamlandığı kreş ve anaokullarının girişine "Atakum Belediyesi tarafından dezenfekte edilmiştir" yazılı bilgilendirme levhaları da asıldı. - SAMSUN

Kaynak: İHA

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